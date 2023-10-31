Лукашенко: Безопасность БелАЭС - вопрос номер один

Безопасность нашей атомной электростанции - вопрос номер один. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад правительства и Администрации Президента о завершении строительства Белорусской АЭС.

С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока БелАЭС выработала свыше 20 млрд киловатт-часов электроэнергии, что позволило заместить более 5 млрд кубометров природного газа и сэкономить 650 млн долларов.

Лукашенко: Строительство БелАЭС завершено, вопросы безопасности в приоритете

После полного ввода станции мы планируем ежегодно сокращать потребление импортируемого природного газа в районе 4.5 млрд кубометров. Это еще и вопрос экологии. На 6-7 млн тонн сократятся выбросы углекислого газа в атмосферу.

"В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы. Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции - это вопрос номер один. Тут нечего повторять и говорить", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что даже какие-то нюансы нужно доводить до ума, и белорусская сторона в этом плане всегда выдвигала жесткие требования. "Росатом" должен это прекрасно понимать. Мы - чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве АЭС непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам", - отметил глава государства.

"Насколько я информирован, основные узлы, в том числе этот "ядерный остров", в порядке. Функционирует, действует. Ну а детали надо дошлифовывать и приводить в соответствие", - поручил Президент.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет (на основные узлы. - Прим. ред.)", - отметил глава государства.

Доклад Президенту: завершение строительства АЭС и повышение доступности электроэнергии

Обсудили сегодня также и вопрос доступности электроэнергии для отопления жилых домов. С работой АЭС на полную мощность спрос среди населения будет только расти. В Беларуси уже много лет делается упор на строительство энергоэффективного жилья, где электрическая энергия используется на отопление и горячее водоснабжение. Правительством по поручению главы государства разработаны специальные программы, где часть затрат компенсирует, например, местный бюджет. Причем не только частные дома становятся электрическими, проходит и модернизация многоквартирных. Беларусь продолжит развитие экологичного электротранспорта и расширит сеть зарядных станций в стране.





Он констатировал, что электропотребление будет расти, и в этом плане в стране сделана ставка на то, чтобы поддержать людей. Например, это касается использования электричества для отопления жилых домов. "Сделали ставку на людей. Вот мы смотрели отопление поселка (в Новой Околице под Минском. - Прим. ред.), который вице-премьер Сивак строит. Я скажу, это чудо - чисто, аккуратно. Даже не сравнить с газовыми котлами и обогревом. Я уже не говорю про уголь и так далее. Климат меняется, для нас это очень важно", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что использование электричества для отопления жилых домов не только выгодно, но это также чистая и безопасная технология.

"Поэтому правильно сделали ставку на то, чтобы людям предложить электричество. И цены удобоваримые. Даже дешевле, говорят люди, чем газовое отопление. Тут несопоставимые вещи. Но мы где-то там не дотягиваем по сетям (в плане их мощности, чтобы предоставить такую возможность всем желающим. - Прим. ред.)", - заметил Александр Лукашенко. На данный момент нет возможности удовлетворить примерно 10-15 % соответствующих запросов от граждан.

Главу государства заверили, что над решением этого вопроса ведется системная работа. И хоть многое уже сделано, этого оказывается недостаточно - со стороны населения отмечается резкий рост спроса.

"Поэтому надо увеличивать сети. Грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Коль уж людям пообещали - надо. Надо помогать нашим людям. Для чего ж мы и живем, и работаем - чтобы помочь людям", - поручил белорусский лидер.

Глава государства затронул еще один вопрос - дискуссионный. Его обсуждение, понятно, проходило за закрытыми дверями.

Теоретически мы рассуждаем по поводу второй АЭС в таком закрытом режиме и для общества пока. Хотелось бы услышать вашу точку зрения в этой связи, вот такой комплекс вопросов, которые я бы хотел рассмотреть здесь, в этом узком кругу, чтобы, может быть, мне окончательно отойти от этой электростанции. Вы там сами будете заниматься и эксплуатировать, кадры в том числе. Александр Лукашенко

Минэнерго нарастит темпы модернизации распределительных сетей

Как заявил министр энергетики, электрическая энергия от атомной станции уже поступает в любой регион нашей страны. Ею могут пользоваться и граждане, и реальный сектор, расположенные в различных областях. В этом году предусмотрена модернизация свыше 5.5 тыс. километров электросетей в более чем 1.5 тыс. населенных пунктов. Формируется стратегическая программа развития энергосистемы до 2030 года.

Получена лицензия МЧС на эксплуатацию второго энергоблока. Ведется работа по получению необходимых положительных заключений надзорных органов. В ближайшее время готовится передача всех необходимых документов для принятия соответствующего решения приемочной комиссии. Строительство АЭС придало мощный импульс развитию других смежных отраслей, расширению применения электроэнергии. Это, в частности, и развитие электромобилей, электрозарядной инфраструктуры. В Шкловском районе и Жодино, например, будет реализован пилотный проект по переводу общественного транспорта с двигателей внутреннего сгорания на электробусы. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси