Лукашенко: Брянщина для Беларуси - один из самых близких регионов России

Достижение миллиарда долларов товарооборота между Беларусью и Брянской областью - это далеко не предельный показатель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Брянской области России Александром Богомазом, пишет БЕЛТА.



Александр Лукашенко подчеркнул, что Брянщина для Беларуси - один из самых близких регионов России.



Давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянской областью прочны и многогранны, констатировал Президент. "В полной мере все это касается и другого нашего ближайшего соседа - Черниговской области Украины. На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко, отметив, что сейчас все наоборот, к глубокому сожалению. И в этой ситуации белорусы готовы помочь всем, чем возможно.



Президент подчеркнул, что в основе решения нынешних и возможных будущих проблем лежит, конечно, экономика. "В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до одного миллиарда (в долларовом эквиваленте. - Прим. БЕЛТА). В прошлом году мы немножко снизили (темп. - Прим. БЕЛТА)", - заметил глава государства. По его словам, в этом году стороны полны решимости восстановить достигнутые ранее цифры.



"Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиард далеко не предельный показатель. И главный резерв - реализация крупных кооперационных промышленных проектов", - добавил Александр Лукашенко. В качестве примера такого взаимодействия он привел сотрудничество с Брянской областью белорусских машиностроительных флагманов - "АМКОДОРа" и "Гомсельмаша", организовавших в этом российском регионе свои производства.



"Мы готовы дальше развивать данный опыт, включая создание в Брянской области других предприятий по изготовлению техники, материалов, оборудования - всего, что вам понравится и мы сможем", - отметил Президент.





О совместных перспективах в аграрной сфере

Речь шла также о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, и здесь, по словам главы государства, сторонам есть чему поучиться друг у друга. Тем более что земли и климатические условия схожие.

"Мы знаем, что Брянщина лидирует (в России. - Прим. БЕЛТА) в выпуске отдельных видов сельхозпродукции и ставит рекорды по урожайности картофеля, зерновых (ржи, тритикале, в частности). На хороший уровень у вас вышло животноводство. Для нас это тоже один из приоритетов и широкое поле для совместной деятельности", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в планах российской делегации во главе с Александром Богомазом посещение Белорусской национальной биотехнологической корпорации - уникального производственного комплекса, где изготавливаются качественные корма для животных, а в перспективе начнется выпуск ветеринарных препаратов и оборудования для животноводства.

"Готовы расширять поставки продовольствия и других товаров, абсолютно не мешая вашим производителям и не конкурируя с вами. Надо объединить наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке", - предложил глава государства.

Большие перспективы, по его словам, имеет также и научное сотрудничество в агропромышленной отрасли. "Семеноводство, испытания сортов растений, селекционная работа - это то, что уже делают наши ученые в рамках взаимодействия с Брянской областью. Хотелось бы, чтобы эти совместные проекты увеличивались, но с предельной ориентацией на практику", - сказал Александр Лукашенко.

О сотрудничестве в строительстве

Перспективным видится также сотрудничество в строительной отрасли, тем более такой опыт уже имеется. "Вы хорошо знаете, как работают белорусские строители. В прошлом году реализован инвестпроект по строительству 16-этажного жилого дома в Брянске. Если вас устраивают наши строители, мы будем с вами в этом плане и дальше сотрудничать. Знаю по переговорам с Президентом России - огромные задачи стоят в строительстве. От дорог до строительства культурных, промышленных объектов, в том числе и прежде всего жилья", - сказал Президент. Он обратил внимание, что Беларусь готова подключиться к реализации проектов в строительстве, тем более что это выгодно и уже имеется опыт такого рода сотрудничества с другими российскими регионами.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова предложить услуги в капитальном ремонте жилья и зданий, строительстве дорог, проектировании и проведении инженерных изысканий. Кроме того, есть квалифицированные специалисты, высококачественная техника и оборудование для сфер водоснабжения, водоочистки, отопления, переработки мусора.

О возрождении чернобыльских территорий

В числе перспективных сфер взаимодействия Александр Лукашенко назвал преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС, от которой Брянщина пострадала так же, как и Беларусь.

"Мы занимаемся возрождением этих территорий (вы знаете наши программы), созданием нормальных условий для жизни людей. Есть уникальные методики, разработки. Если они вам интересны, мы готовы сотрудничать", - сказал Президент.