Лукашенко: Будет экономика - не будут страшны никакие ракеты и вооруженные террористы

Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что белорусам нужно пройти сложный период и при этом ничего не потерять. Такое мнение он выразил, подводя итоги Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

"Я уже чувствую по первому кварталу, что у нас есть возможность, прежде всего в экономике, прибавить. И мы должны прибавить. Я вас очень прошу, - обратился он к белорусам. - Давайте займемся своей страной. Будет экономика - никакие ракеты, вооруженные террористы и прочее нам не будут страшны. Дайте мне эту экономику. Это зависит от вас. Все остальное я решу сам".

По мнению белорусского лидера, разговор получился полезным. "Поэтому убедительно прошу тех, кто меня сегодня услышал, и тех, кто все-таки хочет нашего суверенитета и независимости, действовать в этом ключе. Чтобы нам не пришлось еще друг друга подстегивать, - отметил он. - Я понимаю, что услышали нас многие, но не все будут активно шевелиться. Вы же знаете: в реке на то и щука, чтобы карась не дремал. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы реализовать те планы, которые мы с вами наметили".

Послание белорусскому народу и Национальному собранию вместе с ответами главы государства на вопросы приглашенных длилось 4,5 часа.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на условиях, обеспечивающих суверенитет и независимость нашей страны.