Лукашенко - чиновникам: Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - с бюджета отдавайте

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития Витебской области обратил внимание на слабую дисциплину расчетов за поставленную сельскохозяйственную продукцию, сообщает БЕЛТА.

"Слабая дисциплина расчетов. Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо", - потребовал глава государства.

"Самое печальное, что и с населением не рассчитываемся, от которого поступают систематические жалобы", - отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что агропромышленный комплекс Витебской области показывает положительную динамику, но этого недостаточно, и ряд проблемных вопросов пока еще сохраняется. Например, снижается поголовье и производство скота, не хватает сырья, не загружены мощности мясокомбинатов. "Всего лишь на треть они загружены. Молочные предприятия загружены на 70 %. Есть куда расти и есть где перерабатывать сырье - молоко и мясо", - сказал Президент.