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Лукашенко: Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе военно-промышленного производства
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