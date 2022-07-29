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Лукашенко: Для нас озимый ячмень - спасение
Разумный баланс в посевах зерновых культур и возделывание озимого ячменя. Глава государства посещает с рабочей поездкой Слуцкий район.
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Разговор начался в хозяйстве "Козловичи-Агро". Президент еще раз акцентировал внимание аграриев на важности расширения ячменных площадей. Климатические условия Беларуси с погодными перепадами не всегда позволяют вырастить ожидаемый урожай. Однако в помощь агрономам уже пришли и технологии, и техника. В хороших кормах и зерне нуждается животноводство. На президентских полях в этом году урожайность озимого ячменя составила порядка 80 центнеров с гектара. Аналогичный результат - в ОАО "Козловичи-Агро". В следующем году посевы под эту культуру планируют значительно расширить.
Для нас озимый ячмень - спасение. Он попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. Особенно на южных рубежах. В Гомельской области надо пробовать, коль влаги не хватает. Да, он любит более плодородные земли. Надо удобрить, надо подкормить - тогда и будет ячмень. Вот я специально экспериментировал, разные поля смотрел. Там, где технологически правильно посеяли - примерно 80 центнеров с гектара. Никогда это поле не видело такой урожайности. Нам надо технологически правильно все делать, так меньше надо, может быть, и зерна этого сеять, а больше заниматься силосом, кукурузой и травами. Белком надо будет заниматься. Поэтому я поднял вопрос озимого ячменя, потому что надо пробовать. Год на год, конечно, не приходится, но в прошлом он у нас хороший дал урожай, и в этом хороший, значит, надо сеять. В советские времена, я помню, наплевательски к этому относились. Сейчас и технологии, и техника, и люди другие. Мы запросто можем получать хорошие урожаиячменя. Так надо смелее пробовать.Рабочая поездка главы государства стала практическим продолжением республиканского селекторного совещания по уборке урожая, которое состоялось в начале этой недели. Президент поручил на местах четко определить тактику уборки, чтобы обеспечить максимальный урожай и не допустить потерь.
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