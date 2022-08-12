Лукашенко: До конца года должна быть своя упаковка для продуктов питания

Президент поручил до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания. Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время визита на Минский молочный завод № 1. Первый отметил, что тема импортозамещения поднималась не один раз, а значит чиновникам пора приступить к конкретному решению вопроса. Касается это не только упаковки для молочных изделий, но и запчастей. Упаковочный материал для некоторых видов продукции закупали за рубежом.

"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был, - обозначил Лукашенко. - А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Чтобы к концу года упаковка была".

Также в республике должно быть организовано производство необходимых запчастей для импортного оборудования. "То же самое: или пусть на коленях точат то, что надо (шестеренки, болты, гайки), или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя", - добавил Президент.

Также Президенту доложили о дозагрузке мощностей в переработке молока. По стране 75 %, по Минской области 95 %. И нужны дополнительные фермы и заводы. Еще одно важное поручение белорусского лидера - обеспечить грамотную ценовую политику. Повального роста цен быть не должно.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин предложил по отдельным позициям увеличить цены по цельномолочке. По его словам, это позволит поправить экономическое положение предприятий. "Единственная просьба… Это не популярная, конечно, мера. У нас, к сожалению, по целому ряду продукции убыточное производство. Мы не хотим наживаться, но по каким-то позициям должен быть другой уровень рентабельности", - сказал он.

"Ты предлагаешь поднять цены на цельномолочку?" - прямо спросил Александр Лукашенко.

"По некоторым позициям, не по всем. По молоку…" - начал перечислять губернатор.

"Так молоко и кефир люди в основном и берут. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Что тут говорить. Рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность", - ответил Президент.

Ознакомился глава государства и с самим производством. Александру Лукашенко показали современные цеха и лабораторию молочного завода. Изучил Президент и производство детского питания. Вручили белорусскому лидеру и каравай нового урожая в Минской области.

По тону мероприятия было очевидно: для Президента это не просто рядовой визит, а важная поездка. Ведь до Первого доходили слухи от минчан, что есть перебои с молочкой в магазинах. Подробности журналистам рассказала уже после мероприятия пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.





"Мероприятие в графике Президента для всех возникло очень спонтанно. Изначально предлагался совсем иной формат - инспекция уборочной кампании. Формат традиционный - это осмотр поля, возможно, молочно-товарного комплекса. Но уборочная кампания идет полным ходом. И в данном плане, конечно, все хорошо, у Президента все на постоянном контроле. Поэтому Президент принял решение посвятить мероприятие теме переработки молока. Все дело в том, что Президент слышит сигналы, которые поступают из Минска от жителей столицы, о том, что якобы где-то здесь на внутреннем рынке, в столице, не хватает молочной продукции, и в частности цельномолочной", - рассказала пресс-секретарь.

Таким образом, Президент отреагировал на эти сигналы и приехал на один из заводов, который как раз и обеспечивает столицу молоком, чтобы посмотреть, как на самом деле обстоят дела.

"Сразу хочу сказать и в данном случае хочу подчеркнуть, что каких-либо проблем с обеспечением столицы молоком и цельномолочной продукцией Президент не увидел. Как нет и не будет проблем с обеспечением в целом внутреннего рынка Беларуси какими-либо продуктами питания, будь то мясо, рыба или молоко", - уточнила Эйсмонт.