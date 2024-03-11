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Лукашенко доложили о перспективных направлениях развития БЕЛАЗа
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что БЕЛАЗ не допустит снижения темпов производства. Об этом глава государства заявил 11 марта, согласовывая назначение на предприятие нового руководителя, сообщает БЕЛТА.
На должность генерального директора БЕЛАЗа был согласован нынешний заместитель гендиректора - технический директор предприятия Сергей Лесин.
"Сергей Иванович, падения не будет?" - спросил Александр Лукашенко.
"Предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны в предыдущие три", - сказал Сергей Лесин.
"Там темпы были неплохие", - заметил Президент.
"Сейчас требует нашего особого внимания шахтная тематика. Мы опытные образцы из Могилева (речь о производстве подземных самосвалов. - Прим. ред.) переводим на основную площадку, чтобы ускорить эту работу. По вагонам мы хорошо идем в этом году: 800 вагонов на экспорт предполагается. По головной площадке - это диверсификация видов продукции: это тяжелый гидравлический экскаватор, это тяжелый 70-тонный грейдер - техника, аналогов которой ни в Китае, ни в России нет. То есть, расширяя линейку, мы нацелены на то, чтобы сохранить объемы даже при снижении рынка карьерных самосвалов", - очертил планы руководитель завода.
"Но, Сергей Иванович, чтобы это не было далекой перспективой. Вы правильно говорите: надо опытные образцы брать на головное предприятие и производить, продавать. Но не забудьте о качестве. Мы можем быстро начать это все производить, а потом будете метаться по всему миру и приводить в порядок", - предупредил глава государства.
Во время общения с журналистами Сергей Лесин подчеркнул, что западные санкции стали в том числе оценкой значимости предприятия: "Действительно, это обстоятельство (санкции. - Прим. ред.), которое создает дополнительные сложности в части развития предприятия. Но внесены мы были (в санкционный список. - Прим. ред.) 21 июня 2021 года. Считаю, это высокая оценка со стороны западных конкурентов нашей компании как компании, которая формирует экономическую безопасность нашей страны. Весь наш коллектив горд этим. И мы в принципе с высоко поднятой головой все эти проблемы, которые были нам созданы, преодолели. Это уже точно. Никаких сомнений в том, что мы состоялись в части работы с ограничениями, нет".
По словам нового гендиректора, БЕЛАЗ успешно работает и активно модернизирует основную площадку в Жодино, реализует крупные инвестпроекты в Витебской, Брестской, Минской областях на дочерних компаниях, а также в Могилеве.
"Очень хорошие результаты мы получили по 2023 году. Мы росли, начиная с 2021 года, очень серьезными темпами. Практически 200 %, если говорить за трехлетний период. Конечно же, планка задана высокая. Но в этом году и Президентом поставлена задача, и мы перед собой ее такой видим, - сохранить достигнутые темпы и объемы", - подчеркнул Сергей Лесин.
Говоря о перспективах, он рассказал о планах по увеличению присутствия предприятия на рынках и расширению ассортимента продукции. "Мы уже это делаем в шахтной технике - там, где мы были не так широко представлены. Но на фоне санкционных ограничений российский рынок в этой части освободился, у нас появились возможности, которые мы с прошлого года используем. Мы уже опытную эксплуатацию образцов провели. Знаем, что изменить, что добавить. Уже на этапе подписания серьезных контрактов на 2024-2025 годы в этой области", - заявил руководитель предприятия.
Развивается и производство железнодорожных вагонов в филиале завода в Могилеве: "Радует объемами, экспортными поставками. Наша могилевская площадка также модернизируется. Уже вводятся в эксплуатацию новые окрасочные комплексы. Механическая обработка корпусных деталей - оборудование линии уже в закупке и где-то в монтаже".
Таким образом, за счет повышения надежности, качества техники и освоения новых ниш предприятие видит перспективу своего качественного развития. Что касается новых ниш, Сергей Лесин конкретизировал: "Шахтная техника - в короткой перспективе. В средней перспективе - гидравлические экскаваторы, которые никто не производил на постсоветском пространстве, тяжелые грейдеры свыше 70 т - также очень редкий в части производства продукт. Это наше будущее - не только карьерные самосвалы, но и сопутствующие продукты".
По словам гендиректора, в сегменте шахтной техники БЕЛАЗ ориентируется на тяжелый класс. "Это самосвалы, грузоподъемностью 30-50 т, и это погрузочно-доставочные машины грузоподъемностью 16-17 т. В этом классе либо западная техника, либо мы. Наши китайские партнеры там не представлены", - отметил он.
Отвечая на вопрос об импортозамещении отдельных узлов, Сергей Лесин привел данные, что в среднем порядка 70 % в составе производимых машин - это белорусско-российские комплектующие и материалы. Остальное закупается в дружественных странах. "Тем не менее, мы работаем над тем, чтобы иметь у себя в линейке технику, которая близка к 97-99 % в части локализации в Беларуси и России. И такие образцы есть. Но пока эта работа в процессе, и чтобы на 100 % покрыть весь наш продуктовый портфель нужно время", - сказал руководитель предприятия.
Фото: БЕЛТА
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