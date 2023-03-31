Лукашенко: Экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным

Присущие региону преимущества должны стать источниками его развития, подчеркнул Президент. "В очередной раз обращаю ваше внимание: нельзя стягивать все ресурсы в Минск и в итоге допустить гиперцентрализацию. Пока это мое решение, ну, если не обсуждается, то и не исполняется в полном объеме. Прошу правительство и губернаторов обратить на это серьезное внимание. Нельзя огулом заигрываться в так называемую оптимизацию, концентрируя рабочую силу и компетенции исключительно в областных центрах и столице за счет сокращения региональной сети. К каждому сокращению организаций жилищно-коммунального хозяйства, почтовой связи, банковской сферы, аптечной сети надо подходить индивидуально и слышать людей", - отметил глава государства.