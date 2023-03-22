Лукашенко: Экономика Беларуси не рухнула и не рухнет

Экономика Беларуси не рухнула и не рухнет. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопрос журналистов о прогнозах экономического развития страны, пишет БЕЛТА.

По некоторым направлениям современная Беларусь совершила значительный рывок в развитии и превзошла другие страны. Например, микроэлектроника. "Они просто молодцы. Они ни в чем не отстали", - заметил глава государства. Хотя бытует мнение, что отечественная продукция микроэлектроники якобы по нанометрам уступает зарубежной. Но, как выяснилось после недавнего совещания по микроэлектронике, позиции белорусских предприятий достаточно сильны. И об этом, по словам Александра Лукашенко, он рассказал в телефонном разговоре Президенту России Владимиру Путину. "У нас есть все для того, чтобы летали самолеты, передвигались танки и в космос запускать ракеты, - сказал белорусский лидер. - Я говорю ему так по-простому: "Если мы сегодня телефон, айфон не произведем, мы его купим. Но чтобы тракторы, электромобили, мотоциклы, автомобили, ракеты и боевая техника, самолеты передвигались, у нас есть все".

На развитие сферы микроэлектроники Беларусь и Россия направляют дополнительные финансовые средства, что будет способствовать дальнейшему техническому прогрессу в отрасли, убежден Александр Лукашенко. "Может быть, и хорошо, что они (страны Запада. - Прим. БЕЛТА) ввели санкции. Мы теперь будем заниматься собой, не будем рассчитывать, как Россия (раньше. - Прим. БЕЛТА), что газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие "безделушки". Мы сами эти "безделушки" будем создавать и делать в России и Беларуси. Такие у нас планы", - образно выразился глава государства.