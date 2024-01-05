Лукашенко: Если кто-то не знает с чего начать, то начните с себя

Мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства (что-то для галочки провели, отметили - все хорошо) быть не должно. И не будет, это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу. Мы определили очень амбициозную цель: поставить контроль качества производимых товаров и услуг, качества жизни страны на более высокий уровень. Мы пришли к такой ситуации, когда надо подниматься на ступень выше, а может быть и на две ступени. Если кто-то не знает с чего начать, то начните с себя. Вовремя приходите на работу и делайте свое дело очень качественно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси