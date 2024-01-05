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Лукашенко: Если кто-то не знает с чего начать, то начните с себя

Товар должен быть уникальным. Это заявил Президент на совещании по совершенствованию качества в 2024 году.

Александр Лукашенко отметил, что мы должны превзойти себя, никакого формализма и разгильдяйства. А контроль качества белорусских товаров и услуг будет поставлен на более высокий уровень. Ведь подобный госзнак - это и награда, и стимул за хорошую работу.

Мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства (что-то для галочки провели, отметили - все хорошо) быть не должно. И не будет, это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу. Мы определили очень амбициозную цель: поставить контроль качества производимых товаров и услуг, качества жизни страны на более высокий уровень. Мы пришли к такой ситуации, когда надо подниматься на ступень выше, а может быть и на две ступени. Если кто-то не знает с чего начать, то начните с себя. Вовремя приходите на работу и делайте свое дело очень качественно.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Беларусь придает импульс развития качества с опорой на уже завоеванный авторитет. Во всем мире продукция наших предприятий ценится именно за четкое соблюдение норм производственных процессов и эталонное качество. Нарастающая конкуренция и санкционное противостояние стимулируют увеличивать требования к собственной дисциплине и выпускаемой продукции.

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