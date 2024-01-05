Лукашенко: Если мы подтянемся с качеством своей продукции, в мире будем незаменимы

Поставить контроль качества товаров, услуг, в целом качество жизни белорусов на более высокий уровень - такую амбициозную цель мы ставим перед собой в 2024 году.

Почему для этого нужны усилия всех, обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Это первое рабочее совещание, и о качестве говорили глобальнее, чем просто "вкусно, надежно и долговечно".

С одной стороны - у белорусских властей есть четкий план работы в этом направлении: что требовать от производителей, как контролировать цены, куда продвигать белорусские бренды. Новый "национальный знак качества" как раз про это. Дополнительно работать с кадрами, следить за выполнением намеченного на местах и обязательно отсутствие формализма в касающихся темы вопросах.

А с другой стороны - призыв к нации. Лучше жизнь белорусов могут сделать только белорусы. Начиная от того, как каждый из нас работает на своем месте, насколько мы щепетильны, заинтересованы, ответственны и заканчивая "качественным" отношением друг к другу.

Белорусам есть чем гордиться в промышленности, медицине, мы едим "свое", носим "свое", догоняем мировой рынок, даже там, где в 90-х сильно потеряли. Это при том, что экономика БССР была одной из наиболее технологичных и развитых среди других союзных республик.

И да, возможно, не все дается сразу, но "качественное и белорусское" по многим позициям давно - синонимы. Примеров в этом году должно стать кратно больше. Продолжит Катерина Круталевич.

История в предметах флагманских заводов и компании. Мини-выставка во Дворце Независимости нестандартно открыла сегодняшнее совещание по совершенствованию качества в 2024-м и знаке качества Республики Беларусь. Задача одновременно и сложная, и простая: показать, что из продуктов или товаров уже было удостоено знаком качества СССР, и что претендует на такую же высокую оценку сейчас. Президент сразу задает неудобные вопросы производителям - новый белорусский знак смогут получить только те, кто действительно делает конкурентоспособные товары.

БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, "Горизонт", "Интеграл", "Камволь", "Свитанок", "Молочный мир" - конечно, это далеко не все, кто может претендовать на знак качества в 2024-м по своим отраслевым коридорам. Но большинство из них уже такую отметку получало. И это было не так уж и просто в рамках Союза. Сейчас, когда речь идет о новом национальном госзнаке, немаловажную роль играет происхождение комплектующих. Белорусские или нет?

А. Лукашенко: Должен быть уникальный, безукоризненный товар

"Нужно было вчера" - лейтмотив входа в Год качества. Нет времени на "попробуем или не доработали". Это ведь и про репутацию на экспортных рынках. Белорусский знак качества там должны понимать, как гарантию идеальной работы, вкуса или механизма.

Безукоризненная должна быть техника. Мы и проверять будем. Просто штамповать вам знак качества на кабину, капот или на стекло не будем, иначе мы опозорим страну. Наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества. БЕЛАЗ, МТЗ, МАЗ и так далее - они не могут не иметь знака качества на какой-то свой товар. Если мы подтянемся с качеством своей продукции, мы в мире будем незаменимы. У нас все есть, и качество неплохое. Но надо лучше - до знака качества. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

56 лет на одном рабочем месте, опыт уникальный, как и сам инженер. Ленинская премия, сотни разработок, степень доктора наук, преподавательская работа, и конечно знак качества СССР, все это один раз уже было, Владимир Андреевич скажет: можно и повторить.

Чтобы сделать машину, трактор, нужно прежде всего соответствовать высоким техническим характеристикам, иметь высокую надежность, работоспособность, конкурентоспособность и прочее. Когда мы создавали технику, она проходила испытания на многих специализированных центрах в Советском Союзе, за границей. Везде. Владимир Коробкин, разработчик техники на базе трактора "Беларус"

У "Горизонта", к слову, госзнак тоже был (у цветного телевизора в Советском Союзе). Сейчас попытают удачу с ультрасовременными моделями.

Мы продали более 3 млн телевизоров в прошлом году. Локализация достигла в некоторых моделях до 74 %. К знаку качества будем представлять телевизор, который вышел в декабре 2023 года, OLED телевизор, который соответствует всем мировым стандартам. Каждый второй телевизор продан в ЕАЭС. Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт"

Александр Лукашенко обратил внимание, что если для оценок тех или иных качественных характеристик не будет хватать отечественной базы, то необходимые испытания продукции нужно проводить и за границей, чтобы полностью быть уверенными в товарах, которые будут претендовать на присвоение государственного знака качества.

По электронике не хуже дела обстоят и с часами. Даже в Китай, насыщенный сверх меры, по итогам 2023-го белорусы поставили таких механизмов на 11,5 миллиона долларов. Кратно большие суммы Беларусь зарабатывает на внешних рынках на большой технике. Здесь вопрос уже стоит в организации обслуживания - это мы делаем тщательно. Неважно: автобусы, тракторы или комбайны.





Белорусский трикотаж, ткани, одежда - тоже в Год качества должны входить с позиции "сделаем лучше". На этом рынке тщательность видна всем, профессионалом быть не надо, чтобы оценить, как сидит костюм или, например, стоит ли покупать своему ребенку именно этот бренд.

Продукты питания - то, в чем белорусское само по себе - уже знак качества - тоже готовы побороться за спецотметку. Тем более, вот здесь очень хорошо работает позиция "вкус, знакомый с детства".

О том, что на белорусские товары есть спрос и внутренний и внешний, говорит количество людей в наших торговых центрах. В праздники к нам активно едут не только россияне. Новый "Першы гандлёвы дом" - это как раз про исключительно белорусские бренды, собранные в одном месте: от ковров до техники. Слово "качество" здесь звучит часто и на разных языках.

Совещание об основных направлениях работы по совершенствованию качества в 2024 году и знаке качества Беларуси

Переходя уже в классический формат совещания, Президент напомнит, каким будет год.

Это и выборы, к которым по-разному готовятся на Востоке и Западе, и в целом Год качества не может быть "проходным" ни по одной позиции

"Мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем том положительном, что у нас есть и что не отнимешь у нас, разгильдяйства и формализма (что-то для галочки провели, отметили - все хорошо) быть не должно. И не будет, это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

За столом - участники совещания - люди из абсолютно разных сфер: медицина, промышленность, образование. Это начало списка. И по каждой позиции Беларуси есть чем гордиться: и что продаем, и как лечим, и как учим. Многое признано, но этих успехов может быть больше.

Беларусь может гордиться своими качественными товарами, но, чтобы быть в тренде, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немножко добавить, надо заслужить этот знак качества.



В этом стремлении белорусам есть от чего отталкиваться, подчеркнул Президент. Во-первых, от традиций - республика сохранила преемственность советской эпохи.



"Этот исторический период дал старт нашему национальному развитию. Теперь вы понимаете, почему (как меня критиковали) я "цепляюсь" за то советское время: если бы не было того советского времени, не было бы самых современных и новых образцов. Загубить все проще, но на базе чего мы бы создавали новые, прогрессивные образцы? Этой базы бы не было. Умные люди сохраняют и развивают все то, что накоплено прежними поколениями. Мы это сделали", - отметил глава государства.





Александр Лукашенко напомнил, что экономика БССР являлась одной из наиболее технологичных и развитых среди других союзных республик. "Пережив разруху 90-х, нам непросто было сберечь созданные трудом советских людей стандарты качества, но мы это смогли сделать, - заявил он. - Вы видели там фотографию. Это одно из первых моих посещений наших гигантских компаний. 1994 год. Я действительно тогда почувствовал, что мы прорвемся. Потому что люди были нацелены на это. Люди в такой переплет попали, что деваться просто было некуда. Выкарабкались. Сегодня создаем самые современные образцы техники. Но говорю откровенно: качества еще не хватает. В спину дышат наши конкуренты. И все, что мы производим в Беларуси, производится в десятках стран мира".

От людей, конечно, зависит очень многое. Как белорусы отнесутся к Году качества? С одной стороны, каждый должен почувствовать улучшение качества жизни, с другой - сделать свой вклад. Премьер доложит о планах правительства на сам год, в том числе и о, например, увеличении зарплат бюджетников.

Премьер-министр Роман Головченко рассказал, что в 2024 году вырастет заработная плата в бюджетных организациях, ставка на 1 января составила 250 рублей. "На стимулирующие выплаты отдельным категориям работников из бюджета будет направлено более 1 млрд 600 млн рублей. С 1 января минимальная заработная плата увеличена на 13 % к январю 2023-го и составила 626 рублей. На выплату пенсий в 2024-м будет направлено 22 млрд рублей, пенсия вырастет на 10 % с 1 февраля. Это уже принятое решение", - сказал он.

Социальная сфера тоже должна подтянуться. Это и обращения граждан, и внимательное отношение ко всем вопросам, особенно в сфере ЖКХ, даже если речь идет о бесхозном заборе. Перекладывать всю ответственность на вертикаль власти, конечно, никто не будет. Движение двустороннее, понять не сложно: как мы живем, во многом зависит от нас самих. Касается абсолютно всех.

"Мы видим возрастающий спрос на ценности социального государства. И не только на постсоветском пространстве - по всему миру. Возвращение к этим ценностям - вопрос качества жизни людей: духовной сферы, экономического благополучия, социальной справедливости. Все здесь взаимосвязано. Поэтому, когда мы говорим о качестве и что делать, чего-то ждем (программа, естественно, будет), ждать ничего не надо. Если кто-то не знает, с чего начать, начинайте с себя: вовремя приходите на свою работу и делайте свое дело очень качественно. Тут каждый знает, как это делать", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о самом знаке качества, последователе "СССРовского варианта", но уже в наших реалиях: символику и, главное, по каким критериям его будут присуждать, на эту тему развернулась отдельная дискуссия. Логотип еще утвердят, что бесспорно - за отметку придется реально побороться

Для финального обсуждения отобрано пять проектов знака качества. Их концепция похожа (за основу взят знак качества, который присваивался во времена Советского Союза, и представляет собой пятиугольник), а вот детали отличаются. На одном, например, в центре изображена перевернутая на 90 градусов буква "к", на другом - аист.

"Мне кажется, в том советском знаке придраться не к чему. Там все минимально. Искусственно не надо уходить от хорошего, я считаю. Излишеств не должно быть, - отметил Александр Лукашенко. - Ни цветовая гамма, ни рисунки не должны перегружать сам знак".

Чтобы получить государственный знак качества, предприятия должны не просто выпускать качественную, соответствующую лучшим отечественным и мировым аналогам продукцию, но и обладать безопасным, экологическим, инновационным, технологичным и эстетичным производством. "По этим показателям будет оцениваться продукция, которая будет претендовать на получение знака качества", - сказал Валентин Татарицкий.

Обязательные параметры еще - и рационализаторство, и изобретательность. Люди, которые будут предлагать новое в этих вопросах, должны быть на виду, стимулироваться, об этом тоже будут говорить на совещании как обязательной составляющей роста.

Решили поднять на одну ступеньку выше. Государственный знак качества, который будет утвержден указом Президента, должен стать высшей меткой того, что эта продукция проверена досконально. Он будет присуждаться не предприятию в целом и даже не группе товаров, а конкретному изделию конкретного производителя. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

План правительства еще доработают. Сегодняшний разговор - база, чем Беларусь будет жить в 2024-м. Каждый белорусский год, смысл, который в него закладывается, оставляет след в социуме. В Год народного единства мы учились лучше понимать друг друга. Год исторической памяти многое поменял в восприятии подвига белорусов в борьбе с нацизмом, как бы это ни пытались трактовать или вообще забыть. Год мира и созидания в нынешнее время - подарок, объяснения лишние. Сейчас Год качества. Если воспринять это искренне, уже завтра каждый из нас почувствует изменения к лучшему. В перспективе - это планка для следующих поколений.

И за что профессионалы могут побороться. Вызов новый, интересный, для амбициозных в абсолютно любой сфере.