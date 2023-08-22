Лукашенко: Если мы все уберем, то мы еще два миллиона тонн можем получить кукурузного зерна

В нынешнем году в Беларуси очень хороший урожай кукурузы, который может помочь восполнить недобор зерна по колосовым культурам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания по актуальным вопросам развития Витебского региона, сообщает БЕЛТА.

"Если Витебщина или другие районы нашей страны чего-то не добрали зерновыми колосовыми, рапсом, - у нас стоит прекрасная кукуруза. Я предупредил вице-премьера и нового министра сельского хозяйства о том, что тяжелейший и важнейший этап впереди - подготовиться и убрать кукурузу. Особенно на зерно. Отличная как никогда стоит кукуруза, отличный урожай. И я уверен: если мы все уберем, то мы еще два миллиона тонн можем получить кукурузного зерна", - заявил белорусский лидер.

Однако он предупредил, что просто гнаться за показатели по сбору зерна не стоит, и нужно подходить к вопросу уборки кукурузы с учетом потребностей на местах: "Убирать кукурузу на зерно или на силос, - это ваше дело. Не надо гнаться ради того, чтобы только вот получить зерно. Если сформировался хороший початок, то и кукурузный силос будет очень хорош. Особенно для Витебской области. Да и для других тоже".