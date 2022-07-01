Лукашенко: Форум регионов Беларуси и России является эффективным ответом на новые вызовы

Форум регионов Беларуси и России является эффективным ответом на новые вызовы. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил в своем видеообращении на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно, сообщает БелТА.

"Для Беларуси и России форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян. Более того, форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня", - сказал глава государства.

Он отметил, что в самые трудные времена межрегиональное сотрудничество всегда выручало. "Так было в 1990-е, когда именно на уровне регионов удалось сохранить не только экономические связи, но и ментальное и духовное единство двух братских народов. И сегодня форум является народной инициативой, а не результатом решений сверху. Это диалоговая площадка, где вырабатываются механизмы по реализации договоренностей, принятых на высоком и высшем уровнях", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в нынешних геополитических реалиях форум выполняет важную миссию - способствует созданию прочной экономической основы в строительстве Союзного государства.

Как отметил глава государства, в текущем году в разы активизировались контакты с руководителями российских регионов. И география таких контактов расширяется. Некоторые губернаторы побывали в Беларуси не один раз. "Можно уверенно сказать, наша страна нашла чем заинтересовать каждую делегацию. Мы получили новые возможности для экспорта товаров и услуг, а наши специалисты приобрели уникальные компетенции, как в случае со строительством космодрома Восточный или Белорусской атомной станции", - сказал он.

Александр Лукашенко предложил в ближайшее время провести полную инвентаризацию того, как выполняются решения форума. "Не для контроля, а для оптимизации всех договоренностей", - пояснил глава государства.