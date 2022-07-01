3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко: Форум регионов Беларуси и России является эффективным ответом на новые вызовы
Форум регионов Беларуси и России является эффективным ответом на новые вызовы. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил в своем видеообращении на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно, сообщает БелТА.
"Для Беларуси и России форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян. Более того, форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня", - сказал глава государства.
Он отметил, что в самые трудные времена межрегиональное сотрудничество всегда выручало. "Так было в 1990-е, когда именно на уровне регионов удалось сохранить не только экономические связи, но и ментальное и духовное единство двух братских народов. И сегодня форум является народной инициативой, а не результатом решений сверху. Это диалоговая площадка, где вырабатываются механизмы по реализации договоренностей, принятых на высоком и высшем уровнях", - сказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что в нынешних геополитических реалиях форум выполняет важную миссию - способствует созданию прочной экономической основы в строительстве Союзного государства.
Как отметил глава государства, в текущем году в разы активизировались контакты с руководителями российских регионов. И география таких контактов расширяется. Некоторые губернаторы побывали в Беларуси не один раз. "Можно уверенно сказать, наша страна нашла чем заинтересовать каждую делегацию. Мы получили новые возможности для экспорта товаров и услуг, а наши специалисты приобрели уникальные компетенции, как в случае со строительством космодрома Восточный или Белорусской атомной станции", - сказал он.
Александр Лукашенко предложил в ближайшее время провести полную инвентаризацию того, как выполняются решения форума. "Не для контроля, а для оптимизации всех договоренностей", - пояснил глава государства.
В перспективе, заявил Президент, необходимо стремиться к тому, чтобы сделать эту площадку центром притяжения межрегиональных инициатив.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой