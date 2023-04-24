Лукашенко: Гродненская область развивается достойно, по отдельным направлениям лучше других

Гродненская область развивается достойно, по отдельным направлениям лучше других, но есть и недостатки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна совещаниив Гродно по развитию региона,сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил необходимость обсудить ряд наиболее важных вопросов в развитии региона. "Праздник закончился. Кроме праздников и будни у нас как всегда", - заметил он.

Особо стоит отметить, что Александр Лукашенко приехал на совещание более чем подготовленным. Еще днем состоялся облет Гродненской и Брестской областей. С борта вертолета белорусский лидер подробно ознакомился с работой на земле.

"Скажем прямо, область развивается достойно. По отдельным направлениям лучше других. По многим направлениям задает темп развитию в нашей стране. Больше всего радуют успехи тружеников села. На протяжении последних лет вы среди лидеров в стране. Однако, как мне докладывают (Комитет государственного контроля, которому было поручено изучить ситуацию), есть и у вас слабые места", - сказал Президент.

О сельском хозяйстве

Говоря о недостатках, Александр Лукашенко обратил внимание на сферу животноводства в регионе. До настоящего времени не выполнено поручение главы государства по укомплектованию молочно-товарных комплексов под полную загрузку. "Встает вопрос: мужики, мы зачем их строили? Ну если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться…" - обратил внимание Президент.

На половине построенных и реконструированных комплексов не обеспечивается даже среднеобластной уровень продуктивности скота. Например, в Островецком районе.

Есть упущения в вопросах воспроизводства стада. Это характерно для Лидского, Мостовского, Ивьевского районов. "Кстати, здесь соответственно отмечается снижение и валового производства молока по 2022 году", - сказал Александр Лукашенко.

В ходе проверочных мероприятий в 80 % обследованных хозяйств выявлены нарушения технологических регламентов содержания и кормления скота. "И, что удивительно у врача-губернатора, - ветеринарно-санитарных правил, - заметил глава государства. - В результате по-прежнему высоким остается падеж скота. А это уже недопустимо. Только за 2022 год он составил 15 тыс. голов. Рост падежа допущен практически в каждом районе области (в 16 из 17)".

Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. "В то время, когда спрос на продукцию сельского хозяйства огромный, рынок открыт", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что надо всерьез заняться исправлением ситуации на Скидельской птицефабрике и Сморгонском комбинате хлебопродуктов.

О стабфондах

Александр Лукашенко на совещании напомнил руководителю региона Владимиру Каранику о поручении в отношении стабфондов и обеспечения населения отечественными овощами и фруктами.

"Мы с губернатором неоднократно дискутировали о ситуации со стабфондами. Кстати, с вашей области все и началось, когда я жесточайшим образом потребовал, чтобы были созданы эти стабилизационные фонды и чтобы торговля выбирала ту продукцию. Вы меня уверяли, что все в порядке. А на деле контролерами отмечаются проблемы и здесь. Хотелось бы знать, какие. Особенно по выборке картофеля, капусты, свеклы. При этом ваши торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше", - сказал глава государства.





О ситуации в областной промышленности

Еще одна тема - работа промышленного сектора региона. "Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряде других отраслей. Вообще для Гродненщины это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы сработали на уровне прошлого года, а значит, пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас - ускорение", - подчеркнул белорусский лидер.

Он заметил, что ориентироваться только на "Гродно Азот" и атомную станцию нельзя. "Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному серьезному инвестиционному проекту. При назначении губернатора ставилась задача взять на личный контроль реализацию одного значимого для области масштабного проекта. И не на базе республиканского предприятия. Кстати, как здесь у вас обстоят дела? И в частности на "Гродно Азоте" как у нас ситуация? - спросил Президент. - Да и в целом как область работает в этих санкционных условиях? Что сделано в части импортозамещения, в промышленной кооперации с нашими восточными партнерами? Везде ли выстроена логистика доставки комплектующих и товаров?"



О ремонте местных дорог

По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. "Хотя губернатор по пути докладывал, что очень многое сделано. А как на месте там: агрогородок - районный центр? Эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так хоть ямки закопали. А вообще ситуация не радужная. Это беспокоит граждан", - обратил внимание глава государства.

Поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию. И это касается не только и не столько Гродненской области, но и страны в целом. "Здесь еще более-менее на Гродненщине. Но в целом по стране ситуация непростая. Недавно вице-премьеру профильному поставлена задача в течение этого года все дороги отремонтировать, чего бы нам это ни стоило. А, поверьте, стоить будет завтра дороже. Сегодня нефть, нефтепродукты, тот же битум для асфальта дешевле, чем когда-либо", - сказал глава государства.

Есть нарекания и на работу общественного транспорта, что удивило Президента. "Удивительно! Может, это ошиблись, докладывая мне", - сказал он.





Отчет областной вертикали



Фактически оперативное совещание в Гродно стало отчетом губернатора и областной вертикали власти о выполнении социально-экономических показателей.

"Как видите, вопросов немало. И все они в первую очередь находятся в компетенции местной власти районного и областного уровня. Имейте в виду, что мы проанализировали заявления и жалобы наших людей из Гродненской области в Администрации Президента и на имя Президента. Поэтому я попросил, чтобы сегодня на этом оперативном совещании вместе с губернатором доложили и его профильные заместители, а также при необходимости присутствующие вице-премьеры", - сказал Президент.

Он попросил доложить в первую очередь о проблемных вопросах, а также каких-то интересных темах в разрезе всей страны, учитывая, что у Гродненской области, как раньше, так и сейчас, есть опыт, который можно перенимать в других регионах.

Александр Лукашенко в некоторых моментах высказал критику в адрес Минской области на фоне ситуации на Гродненщине. "Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад посмотрел. Должен сказать, Леонид Константинович (отвечающий за сельское хозяйство вице-премьер Леонид Заяц. - Прим. Ред.), отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область", - сказал глава государства.

Он пояснил, что на границе Минской и Гродненской областей видна существенная разница в уровне хозяйствования на земле. В то время как в Гродненской области в хозяйствах практически идеальный порядок, их соседи на Минщине не могут похвастаться таким же состоянием. "Понимаете, как нарочно Караник (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. - Прим. ред.) сделал. Я так в вертолете летел и говорю: ну, нарочно сделал, - отметил Президент. - Любо-дорого посмотреть! Оттуда заезжаешь (из Минской области. - Прим. ред.) - как будто с убыточных дремучих колхозов".