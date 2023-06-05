Лукашенко - губернатору Калининградской области: Разделить нас искусственными барьерами не получится

Как бы ни пытались разделить Беларусь и Калининградскую область искусственными барьерами, сделать этого не получится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства тепло приветствовал делегацию региона как "самых близких для нас", белорусов, людей. Он обратил внимание, что для участия во встрече приглашены многие представители белорусского правительства, что свидетельствует о значимости визита и большой заинтересованности белорусской стороны в развитии сотрудничества. "Полправительства здесь. Это говорит о том, насколько вы близки нам и насколько мы заинтересованы в развитии сотрудничества между Беларусью и всегда близким для нас российским регионом", - заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, показателен и важен тот факт, что Антон Алиханов посещает нашу страну уже в третий раз. "Думаю, несмотря на то что вы в третий раз, есть что посмотреть, чтобы определить, спланировать дальнейшие шаги для наращивания наших отношений", - сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Калининградскую область связывают настолько давние, что даже можно сказать древние, прочные отношения во всех сферах: экономике, транзите, культуре, науке и образовании, родственных связях. "Убежден, нынешний приезд станет очередной вехой в закреплении наших достижений во всех областях, которые я только что назвал, и дальнейшем расширении долгосрочного сотрудничества", - сказал белорусский лидер.

"Уверен, вы со мной согласитесь, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение (помните) грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси, - эта попытка была обречена на провал, - подчеркнул Президент. - Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится".

Более того, это опасно для той стороны, которая выступает с подобными инициативами, убежден Александр Лукашенко. Потому что таким образом развязывается экономическая война (и не только экономическая), которую Беларуси и России безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз. "Потом пусть не обижаются. Притом мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы - Беларуси и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это просто продолжаться не может. Поэтому руководство, подчеркиваю, руководство балтийских государств, да, наверное, и Польши, должно это прекрасно понимать", - обратил внимание Президент.

По его словам, Беларусь и Калининградская область преодолевают все сложности, в том числе за счет накопленного потенциала в промышленной сфере, производственной кооперации, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере. "При этом мы можем значительно прибавить, - уверен Александр Лукашенко. - Возможностей у нас предостаточно. Мы подошли к $500 млн товарооборота. Это неплохая цифра. Но можем больше".

В рамках новых инфраструктурных проектов белорусские предприятия готовы участвовать в процедурах закупок грузовиков, сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных и строительных машин, заметил Президент. "Можем предложить высокотехнологичные станки и комплектующие, - продолжил он. - Словом, мы открыты для того, чтобы вы могли изучить наши возможности и предложить дальнейшие пути сотрудничества".

Например, есть потенциал для поставок отечественных единиц общественного транспорта, привлечения белорусских строителей для возведения новых объектов в российском регионе. "Наши строители хорошо знают Калининградскую область, работали и работают на объектах. Если удовлетворяет вас, мы готовы и дальше продолжать работать", - отметил Александр Лукашенко.



Говоря о сотрудничестве в аграрном секторе, Президент вспомнил, как однажды по случаю ему довелось пролететь над территорией Калининградской области и хорошо рассмотреть ее с небольшой высоты. "Как человек деревенский я обнаружил, что в плане аграрного направления - это просто Клондайк, где очень много работы", - сказал он.

Беларусь, разумеется, готова к наращиванию поставок продовольственных товаров, которые уже хорошо зарекомендовали себя на российском рынке и известны под маркой "Зроблена ў Беларусі". "Правда, начали очень серьезно и много раз подделывать этот бренд. Мы с этим сталкиваемся. Поэтому нам придется и здесь поработать", - заметил глава государства. Он также обозначил возможности страны в области агро- и экотуризма: "Всегда будем рады вас видеть в Беларуси".