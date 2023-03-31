3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Инфраструктурные проекты, финансирование которых прекратил Запад, нужно завершить
Инфраструктурные проекты в Беларуси, финансирование которых прекратил Запад на фоне санкций, нужно завершить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию.
У Александра Лукашенко спросили, будут ли продолжены работы по значимым для населения инфраструктурным проектам, финансирование которых западными банками прекращено. По словам главы государства, этот вопрос не единожды обсуждался с правительством. "Это дело нашей чести. Деньги на это есть. Поэтому надо закончить эти проекты", - подчеркнул он.
"Если будет что-то не так, доложите мне через Кочанову (председателя Совета Республики). Я разберусь, если какие-то проекты свернули", - пообещал Александр Лукашенко.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов