Лукашенко: Инфраструктурные проекты, финансирование которых прекратил Запад, нужно завершить

Инфраструктурные проекты в Беларуси, финансирование которых прекратил Запад на фоне санкций, нужно завершить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию.

У Александра Лукашенко спросили, будут ли продолжены работы по значимым для населения инфраструктурным проектам, финансирование которых западными банками прекращено. По словам главы государства, этот вопрос не единожды обсуждался с правительством. "Это дело нашей чести. Деньги на это есть. Поэтому надо закончить эти проекты", - подчеркнул он.