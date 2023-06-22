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Лукашенко инвесторам: В Беларусь не надо приходить, как в банановую республику
Инвесторы должны приходить в Беларусь не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 июняна совещаниис руководством Совета Министров,пишет БЕЛТА.
"В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Давайте будем ориентироваться на других: восточных, азиатских, африканских и так далее, - сказал Александр Лукашенко. - Да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога".
При этом Президент напомнил про важное правило: в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность - полноценная занятость для работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет и, естественно, уплата налогов.
"Только приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатив какую-то копейку (налоги при этом не платить, а рабочим, скажем, $500), а основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные страны. Я не думаю, что такие проекты нам нужны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую, и работать надо прежде всего со своими инвесторами".
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