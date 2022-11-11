Лукашенко: Каждый клочок земли должен быть использован на благо страны

Вопрос, быть или не быть мелиорации в Беларуси, даже не обсуждается: каждый клочок земли должен быть использован на благо страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель, пишет БелТА.

"Сегодня речь о самом важном - о мелиорации. Важном, потому что дальше тянуть нельзя. Надо, как в условиях военного времени, загрузиться и решить эту проблему. Для этого у нас есть все", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что эта работа началась в 70-е годы прошлого века и продолжалась почти 20 лет. По масштабу и значимости для Беларуси это был, по сути, аналог плана электрификации молодого СССР.

По словам главы государства, силы и средства в это были вложены колоссальнейшие. В Беларуси превратили часть болот в пахотные поля и возродили сельское хозяйство. "Интенсификация производства, изменение сельского быта - это два главных позитивных результата той колоссальной работы", - заявил Александр Лукашенко.

На сегодняшний день площадь мелиорированных земель в Беларуси составляет 37% от всех сельхозугодий - почти 3 млн га. Основная часть - 80% - сосредоточена в Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях. "На этих землях производится треть растениеводческой продукции, в том числе свыше половины зеленых кормов, необходимых для животноводства. Поэтому вопрос, быть или не быть мелиорации в Беларуси, сегодня даже не обсуждается. Мое жесточайшее требование остается прежним: каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны", - подчеркнул Президент.

При этом глава государства потребовал, чтобы финансирование этих работ осуществлялось в том числе и самими предприятиями. "Это обоснованно. Сегодня мы замахнулись на 8 миллиардов долларов экспорта. Значит, деньги можно заработать. И во-вторых, вы же эти сельскохозяйственные земли будете с нашей помощью осваивать для того, чтобы эти проекты окупить потом. Поэтому мы и профинансируем вас в какой-то доле. Но и вы должны в этом поучаствовать. Пусть это будет две копейки, но обязательно должны вложиться. Чтобы ценили", - сказал Александр Лукашенко.

"Чтобы расставить приоритеты в данном направлении, наметить стратегию и тактику, мы сегодня и проводим нашу встречу в расширенном составе", - добавил он.