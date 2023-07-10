Лукашенко: Каждый район должен зарабатывать себе деньги

Каждый район должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Могилевского завода лифтового машиностроения, сообщает БЕЛТА.

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко доложил главе государства об основных показателях социально-экономического развития региона. Темп роста валового регионального продукта в Могилевской области за январь-май составил 98,6% к аналогичному периоду прошлого года.

"Три провала у тебя по области. Самое удивительное, у тебя же и промышленность проваливается", - отметил Александр Лукашенко.

Как уточнил Анатолий Исаченко, выйти на запланированные показатели по ВРП не могут из-за плохих результатов в промышленности, розничном и оптовом товарообороте. Что касается промышленности, вопросы есть по двум направлениям - деревообработке и производству цемента. К концу года их рассчитывают решить, сдвиги уже есть.

Президент поинтересовался о положении дел на крупнейших предприятиях области, спросил, как реализуются в регионе инвестиционные проекты. "Вопрос не в том, чтобы занять людей. У нас с этим проблем почти нет. Вопрос в том, чтобы каждый район зарабатывал себе деньги", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства на "Могилевлифтмаше" посетил производственные помещения. Здесь речь шла о дальнейших перспективах, в том числе увеличении объемов и спектра выпускаемой продукции, задействовании дополнительных территорий.

Затем Александр Лукашенко осмотрел экспозицию современного лифтового оборудования, которое производят на предприятии. Один из акцентов глава государства сделал на вопросе энергосбережения. Есть в арсенале предприятия, например, и устройство для обеззараживания лифтов и помещений, что особенно актуально ввиду недавней пандемии.

"Могилевлифтмаш" активно работает над импортозамещением. Реализуются соответствующие инвестпроекты, о чем также доложили Президенту.