Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы видеть активную роль Министерства экономики. Об этом он заявил, назначая Юрия Чеботаря на пост министра, сообщает БЕЛТА.

"Что касается Министерства экономики, скажу откровенно, публично: год у нас особый. Поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика, - сказал глава государства. - Я хотел бы видеть активную роль Министерства экономики. Вы предлагаете проекты планирования нашей экономики - тактические и стратегические. Тактические - на год, стратегические - на пятилетку. На Всебелорусском народном собрании вам часто придется выступать, обосновывая те или иные направления деятельности власти в целом и страны на перспективу. Поэтому вы к этому должны быть готовы".

"Легко не будет. Будет тяжело, особенно в этом году. Не потому, что нынешний Президент хочет быть и дальше Президентом. Не потому, что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну а если получится - убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И министерство ваше должно сыграть здесь существенную роль", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в правительстве Министерство экономики занимает особое место. Ведомство планирует, контролирует и во многом направляет экономическое развитие страны. "В этом плане я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто, - констатировал Президент. - Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой Министерства экономики. И эта неудовлетворенность в том числе ложится и на вас. Вы - первый заместитель министра экономики (этот пост Юрий Чеботарь занимал до нынешнего назначения на должность министра. - Прим. БЕЛТА). Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется. Как первый заместитель вы многое могли, но не все. Я это понимаю".