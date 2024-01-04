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Лукашенко хотел бы видеть активную роль Министерства экономики
Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы видеть активную роль Министерства экономики. Об этом он заявил, назначая Юрия Чеботаря на пост министра, сообщает БЕЛТА.
"Что касается Министерства экономики, скажу откровенно, публично: год у нас особый. Поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика, - сказал глава государства. - Я хотел бы видеть активную роль Министерства экономики. Вы предлагаете проекты планирования нашей экономики - тактические и стратегические. Тактические - на год, стратегические - на пятилетку. На Всебелорусском народном собрании вам часто придется выступать, обосновывая те или иные направления деятельности власти в целом и страны на перспективу. Поэтому вы к этому должны быть готовы".
"Легко не будет. Будет тяжело, особенно в этом году. Не потому, что нынешний Президент хочет быть и дальше Президентом. Не потому, что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну а если получится - убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И министерство ваше должно сыграть здесь существенную роль", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в правительстве Министерство экономики занимает особое место. Ведомство планирует, контролирует и во многом направляет экономическое развитие страны. "В этом плане я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто, - констатировал Президент. - Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой Министерства экономики. И эта неудовлетворенность в том числе ложится и на вас. Вы - первый заместитель министра экономики (этот пост Юрий Чеботарь занимал до нынешнего назначения на должность министра. - Прим. БЕЛТА). Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется. Как первый заместитель вы многое могли, но не все. Я это понимаю".
Александр Лукашенко отметил, что после изучения всей информации по кандидатуре нового министра он пришел к выводу, что Юрий Чеботарь может организовать работу Министерства экономики. "По крайней мере для этого у вас есть все. Но в основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть. Потому что если вы, мягко говоря, неточную информацию будете предоставлять мне, значит, будут неправильные управленческие решения", - отметил Президент.
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