Лукашенко: Крепкая экономика - залог стабильности в белорусском обществе

Задача одна - не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать, Если мы не хотим воевать (у каждого есть дети), если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе. Все начинается с малого и незначительных конфликтов: Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить. Как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут". Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся. Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь