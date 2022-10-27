3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Кризис - это трудно, но это шанс для легпрома
Развитие легкой промышленности и работу Беллегпрома 27 октября обсудили во Дворце Независимости. На доклад пригласили широкий круг участников: вице-премьера, руководителя концерна, глав Комитета госконтроля и Белстата, как подчеркнул Президент, чтобы дать объективную оценку работы на внешнем и внутреннем рынке. Акцентировано внимание на положении дел во всей отрасли, на вопросах экспорта и импортозамещения. Конечно, и отрасль, и предприятия концерна работают в непростых санкционных условиях, когда, в том числе, нарушены логистические схемы, но в то же время это шанс занять свою нишу. Это и про наполнение внутреннего рынка. Многие импортные бренды и компании, продававшие свои товары по заоблачным ценам, ушли, освободив место. И мы действительно, можем предложить высококачественный товар по адекватным ценам. А для этого есть абсолютно все. Илона Красутская продолжит.
Изначально этот разговор во дворце планировался в форме доклада от вице-премьера Пархомчика и председателя концерна, но резко перешел в формат совещания с расширенным кругом участников. Плюс КГК и Белстат. Инна Медведева в отпуске, тем не менее, срочность вопросов обязывает. Присутствие контролирующих органов может наводить на некоторые мысли. Впрочем, прогнозируя и это, президент объяснит все сам.
Был дан ряд поручений. Я поэтому и пригласил вас, Василий Николаевич [Герасимов, председатель КГК], чтобы здесь не было игры в одну корзину. У вас на контроле эти поручения. Я хотел бы знать, как они выполняются. У нас есть привычка такая волокитить эти поручения, пока Президент во второй или в третий раз не обратится в плане контроля к этим поручениям. Ну, а Инна Викторовна (Медведь), хоть она и в отпуске, тем не менее, наверное владеет ситуацией на внутреннем рынке в части легкой промышленности. Тоже, чтобы мы откровенно и честно вели разговор. Цифры есть цифры, от них никуда не денешься. Это будет объективная оценка легпрома на внешнем и внутреннем рынке. Белстат видит все.
Как обстоят дела в легкой промышленности, мы можем судить, что называется, "по обложке". Нравится ли дизайн, качество ткани, что с ассортиментом и не кусается ли цена?! Понятно, что всем не угодишь и критика порой еще как уместна и справедлива, но белорусское - однозначно бренд. А это вообще показатель.
Вопросы насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию.
При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что все присутствовавшие на докладе должностные лица одеты в отечественную одежду.
Я тоже одеваюсь в исключительно нашего производства одежду.
Из легкого у промышленности, разве что, название. Различных вопросов и проблем, как и у любой другой сферы, достаточно: сырье, производство, поставщики, не разочаровать своих потребителей и держать марку за рубежом. Конечно, нужно расти: открывать фирменные магазины.
Как работают предприятия в этот санкционный период? Хотя договаривались, что мы забыли, что есть какие-то сложности и трудности. Они обычные, преодолимые. Но самое главное - не как работают предприятия, которые входят в концерн, а как работает легпром в целом. Я предупреждал и членов правительства, у нас нет предприятий безведомственных. Все ведомственные.
Безусловно, у людей должен быть выбор. Тот, кто хочет и может себе позволить покупать импортную одежду и обувь сегмента как мидл, так и люкс, должны получить и это. Но в свете последних событий ценники в целом на привозные вещи несопоставимо заоблачные, с накруткой взятой, как говорится, с потолка. И вот, пожалуйста, шанс для легпрома предложить и белорусам, и за рубежом свои товары по хорошей цене.
Экспорт - это правильно, это хорошо. Мы никуда от этого не уйдем. Но наша вина, что мы отдали внутренний рынок непонятно кому. Сюда возили от секонд-хенда, до брендов. А там, где должны были работать предприятия легпрома, была дыра. У нас уже не так продают импорт. Так это шанс занять вот эту нишу на нашем основном рынке российском и на внутреннем рынке. Кризис - это тяжело, трудно. Но это шанс, и прежде всего для легкой промышленности.
Предприятия легкой промышленности между собой давно не конкурируют. У каждого своя ниша. Наше нарасхват и здесь, и уж особенно в России. Да и существенно увеличили экспорт в азиатские страны.
При встрече с Александром Григорьевичем основной акцент был сделан на развитие внутреннего рынка и долю отечественного производителя, чтобы ассортимент был на полках. Мало того, чтобы он был разнообразен, привлекателен и по доступной всем цене. Ассортимент должен быть разных и для всех покупателей. Сейчас наше время.
В последнее время хватает выставок за рубежом и новых контрактов, и поставок. Но не забываем и про внутренний рынок. Торговый центр "Столица" стал центром всего белорусского. Отзывы как и у белорусов, так и у гостей самые позитивные. Такого проекта, действительно, не хватало. Есть все: от продуктов питания до мебели. Там открыт и новый магазин с мерчем Первого. Такой же широкий ассортимент отечественного нужен любому другому торговому центру или магазину.
При всех задачах по экспорту и импортозамещению главное - предложить своим людям достойные вещи по адекватным ценам. Ну а с ценами в Беларуси вовремя умеют разбираться.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
Звезда фильма "Достучаться до небес" Тиль Швайгер участвует в съемках дрифт-проекта в Минске
"Марафон единства" посетил с экскурсией предприятие "Амкодор-Пинск"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов