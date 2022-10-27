Лукашенко: Кризис - это трудно, но это шанс для легпрома

Развитие легкой промышленности и работу Беллегпрома 27 октября обсудили во Дворце Независимости. На доклад пригласили широкий круг участников: вице-премьера, руководителя концерна, глав Комитета госконтроля и Белстата, как подчеркнул Президент, чтобы дать объективную оценку работы на внешнем и внутреннем рынке. Акцентировано внимание на положении дел во всей отрасли, на вопросах экспорта и импортозамещения. Конечно, и отрасль, и предприятия концерна работают в непростых санкционных условиях, когда, в том числе, нарушены логистические схемы, но в то же время это шанс занять свою нишу. Это и про наполнение внутреннего рынка. Многие импортные бренды и компании, продававшие свои товары по заоблачным ценам, ушли, освободив место. И мы действительно, можем предложить высококачественный товар по адекватным ценам. А для этого есть абсолютно все. Илона Красутская продолжит.

Изначально этот разговор во дворце планировался в форме доклада от вице-премьера Пархомчика и председателя концерна, но резко перешел в формат совещания с расширенным кругом участников. Плюс КГК и Белстат. Инна Медведева в отпуске, тем не менее, срочность вопросов обязывает. Присутствие контролирующих органов может наводить на некоторые мысли. Впрочем, прогнозируя и это, президент объяснит все сам.



Был дан ряд поручений. Я поэтому и пригласил вас, Василий Николаевич [Герасимов, председатель КГК], чтобы здесь не было игры в одну корзину. У вас на контроле эти поручения. Я хотел бы знать, как они выполняются. У нас есть привычка такая волокитить эти поручения, пока Президент во второй или в третий раз не обратится в плане контроля к этим поручениям. Ну, а Инна Викторовна (Медведь), хоть она и в отпуске, тем не менее, наверное владеет ситуацией на внутреннем рынке в части легкой промышленности. Тоже, чтобы мы откровенно и честно вели разговор. Цифры есть цифры, от них никуда не денешься. Это будет объективная оценка легпрома на внешнем и внутреннем рынке. Белстат видит все. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Как обстоят дела в легкой промышленности, мы можем судить, что называется, "по обложке". Нравится ли дизайн, качество ткани, что с ассортиментом и не кусается ли цена?! Понятно, что всем не угодишь и критика порой еще как уместна и справедлива, но белорусское - однозначно бренд. А это вообще показатель.



Вопросы насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что все присутствовавшие на докладе должностные лица одеты в отечественную одежду.



Я тоже одеваюсь в исключительно нашего производства одежду. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Из легкого у промышленности, разве что, название. Различных вопросов и проблем, как и у любой другой сферы, достаточно: сырье, производство, поставщики, не разочаровать своих потребителей и держать марку за рубежом. Конечно, нужно расти: открывать фирменные магазины.



Как работают предприятия в этот санкционный период? Хотя договаривались, что мы забыли, что есть какие-то сложности и трудности. Они обычные, преодолимые. Но самое главное - не как работают предприятия, которые входят в концерн, а как работает легпром в целом. Я предупреждал и членов правительства, у нас нет предприятий безведомственных. Все ведомственные. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Безусловно, у людей должен быть выбор. Тот, кто хочет и может себе позволить покупать импортную одежду и обувь сегмента как мидл, так и люкс, должны получить и это. Но в свете последних событий ценники в целом на привозные вещи несопоставимо заоблачные, с накруткой взятой, как говорится, с потолка. И вот, пожалуйста, шанс для легпрома предложить и белорусам, и за рубежом свои товары по хорошей цене.



Экспорт - это правильно, это хорошо. Мы никуда от этого не уйдем. Но наша вина, что мы отдали внутренний рынок непонятно кому. Сюда возили от секонд-хенда, до брендов. А там, где должны были работать предприятия легпрома, была дыра. У нас уже не так продают импорт. Так это шанс занять вот эту нишу на нашем основном рынке российском и на внутреннем рынке. Кризис - это тяжело, трудно. Но это шанс, и прежде всего для легкой промышленности. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Предприятия легкой промышленности между собой давно не конкурируют. У каждого своя ниша. Наше нарасхват и здесь, и уж особенно в России. Да и существенно увеличили экспорт в азиатские страны.



При встрече с Александром Григорьевичем основной акцент был сделан на развитие внутреннего рынка и долю отечественного производителя, чтобы ассортимент был на полках. Мало того, чтобы он был разнообразен, привлекателен и по доступной всем цене. Ассортимент должен быть разных и для всех покупателей. Сейчас наше время. Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"



В последнее время хватает выставок за рубежом и новых контрактов, и поставок. Но не забываем и про внутренний рынок. Торговый центр "Столица" стал центром всего белорусского. Отзывы как и у белорусов, так и у гостей самые позитивные. Такого проекта, действительно, не хватало. Есть все: от продуктов питания до мебели. Там открыт и новый магазин с мерчем Первого. Такой же широкий ассортимент отечественного нужен любому другому торговому центру или магазину.

