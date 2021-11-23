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Лукашенко: люди должны быть одеты и накормлены
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает ответственность производителей, переработчиков и торговли за цены на продукты питания. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, сообщает БелТА.
"И вы, производители, переработчики, торговля ответите за ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания. Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату (хотя мы и здесь выдерживаем свои обещания), могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены. Я не говорю о каких-то вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться", - отметил белорусский лидер.
"Но, тем не менее, здесь наша обязанность есть: инфляция, рост цен на продукты питания (речь о мониторинге и контроле за соответствующими процессами, чтобы цены на продукты питания были приемлемыми для населения. - Прим. БелТА). Это и ваша, и правительства в целом задача", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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