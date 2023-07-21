3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко: Минский моторный завод адаптировался к непростым мировым экономическим условиям
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод"с 60-летием со дня образования предприятия.
"Минский моторный завод отсчитывает свою славную историю с 1963 года - с момента выпуска легендарного тракторного двигателя Д-50. Оснащенная им техника трудилась на полях огромного многонационального СССР и за его пределами", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что сегодня холдинг "Минский моторный завод" является одной из крупнейших промышленных компаний Беларуси, ведущим производителем двигателей в СНГ. С его конвейеров сходят дизельные, газодизельные и газопоршневые моторы, дизель-генераторные, стационарные и передвижные компрессорные станции, спецтехника. А продукция востребована в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья.
"Завод адаптировался к непростым мировым экономическим условиям. Ярким свидетельством того являются рост объемов производства и продаж, создание новых рабочих мест, - подчеркнул Президент. - Все эти высокие достижения стали возможны благодаря труду нескольких поколений настоящих профессионалов, их творческому поиску, силе конструкторской и инженерной мысли. Убежден, что и в дальнейшем стойкость и целеустремленность большого дружного коллектива послужат основой для новых успехов на благо Беларуси и ее народа".
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам Минского моторного завода крепкого здоровья, счастья и мира, а предприятию - производственных свершений.
Фото:© Sputnik / Виктор Толочко
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Оппозиция в Абхазии направилась к зданию администрации президента страны
Протестующие в Абхазии смогли прорваться на территорию парламента
В Абхазии оппозиция потребовала снять вопрос о ратификации соглашения с Россией
Министр МВД и глава службы госбезопасности Абхазии вышли к митингующим для переговоров
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября