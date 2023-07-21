Лукашенко: Минский моторный завод адаптировался к непростым мировым экономическим условиям

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод"с 60-летием со дня образования предприятия.

"Минский моторный завод отсчитывает свою славную историю с 1963 года - с момента выпуска легендарного тракторного двигателя Д-50. Оснащенная им техника трудилась на полях огромного многонационального СССР и за его пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня холдинг "Минский моторный завод" является одной из крупнейших промышленных компаний Беларуси, ведущим производителем двигателей в СНГ. С его конвейеров сходят дизельные, газодизельные и газопоршневые моторы, дизель-генераторные, стационарные и передвижные компрессорные станции, спецтехника. А продукция востребована в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья.

"Завод адаптировался к непростым мировым экономическим условиям. Ярким свидетельством того являются рост объемов производства и продаж, создание новых рабочих мест, - подчеркнул Президент. - Все эти высокие достижения стали возможны благодаря труду нескольких поколений настоящих профессионалов, их творческому поиску, силе конструкторской и инженерной мысли. Убежден, что и в дальнейшем стойкость и целеустремленность большого дружного коллектива послужат основой для новых успехов на благо Беларуси и ее народа".

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам Минского моторного завода крепкого здоровья, счастья и мира, а предприятию - производственных свершений.