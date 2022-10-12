Лукашенко: Мир нам показал, что такое рынок

Экономика. Ключевая тема переговоров белорусского лидера в Душанбе. Этот насыщенный событиями день начался с двух встреч - с премьером Таджикистана и спикером нижней палаты парламента.

Беларусь полна решимости активизироваться в торговле с Таджикистаном

В Беларуси полны решимости активизироваться в торговле с Таджикистаном. Сейчас объем уже 200 миллионов долларов, но это далеко не весь потенциал. Задействовать можно промышленность, энергетику, легпром, военно-промышленный комплекс, подготовку кадров для медицины. Таджикистан - хорошая площадка для работы на ближайшие страны и регионы, что расширяет рынок и выгоду для нашей продукции, в том числе и совместной.

"У нас есть много товаров, в которых нуждается Таджикистан. Мы с большим удовольствием будем покупать вашу продукцию, которую вы готовы поставлять на экспорт: это и хлопок, и металлы, и сельскохозяйственную продукцию. И вы заинтересованы в приобретении товаров, начиная от питания, одежды, до автомобилей и техники, лифтов, автобусов, троллейбусов - все, что мы выпускаем", - отметил Президент.

"Мир нам показал, что такое рынок. Мы уже увидели. Поэтому, если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, надо и товарооборот. Обмениваться этими товарами, чтобы товарооборот был значительным", - добавил Александр Лукашенко.

Премьер-министр Таджикистана подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью имеет особое значение для страны. "Результаты мы видим", - сказал Кохир Расулзода.

Речь о партнерстве Беларуси и Таджикистана шла также на встрече с председателем палаты представителей Махмадтоиром Зокирзодой. Преимущественно говорили о политике. Александр Лукашенко акцентировал, что при нынешней турбулентности ставка на "народную депутатскую дипломатию" существенно возросла. Президент также объяснил успех в отношениях с этим государством. Схожи народы, единая позиция по всем вопросам и у лидеров.

М. Зокирзода: Таджикистан имеет надежного друга и стратегического партнера в лице Беларуси

Махмадтоир Зокирзода в свою очередь заявил, что народ Таджикистана знает белорусского лидера как мудрого политика и ценит его за открытость.

"На постсоветском пространстве по духу жизненных ценностей наши народы наиболее близки. Таджикистан имеет надежного друга, стратегического партнера, единомышленника в лице Беларуси. У таджиков самые теплые, искренние чувства к белорусам", - подчеркнул парламентарий.

Лукашенко отметил, что знаком с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном более четверти века.

"У нас всегда была единая позиция по всем вопросам. Мы всегда поддерживали друг друга. Это не потому что мы друзья. Потому что мы в этом плане абсолютно одинаково мыслим. Для меня он всегда был примером служения своей Родине, самоотверженным человеком", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заметил, что только лидеры Беларуси и Таджикистана готовы проявить решительность и отстаивать суверенитет и безопасность в стране с оружием в руках.

"И будучи раненым человеком, вот он несгибаемый. Настоящий представитель таджикского народа. Поэтому он всегда был для меня образцом преданности и надежности. Поэтому у нас и сложились такие добрые отношения - на базе тех схожестей белорусского и таджикского народов", - резюмировал глава государства.

Потенциал экономик Беларуси и Таджикистана гораздо выше уровня товарооборота. Портфель контрактов пополнит Таджикско-белорусский инвестфорум. Делегации уже плодотворно поработали над новыми точками роста.

По итогам переговоров президентов Беларуси и Таджикистана в Душанбе была подписана дорожная карта развития сотрудничества между странами до 2026 года. "Там 38 мероприятий, касающихся нашего взаимодействия в различных сферах и областях", - рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

