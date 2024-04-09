Лукашенко: Мы должны выйти примерно на японский уровень качества - это суровая жизненная необходимость

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал обеспечение качества продукции и надлежащего сервисного обслуживания ключевым вопросом. Об этом он заявилна совещаниио состоянии и задачах развития промышленности, сообщает БЕЛТА.



"В Год качества (да и всегда) производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел пример, что сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями.



"Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса, - отметил он. - Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы".



Глава государства назвал недопустимыми факты, о которых докладывают специалисты. Особенно случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации. Недостатки выявлены и в организации сервисного обслуживания.-

