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Лукашенко: Мы должны выйти примерно на японский уровень качества - это суровая жизненная необходимость
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал обеспечение качества продукции и надлежащего сервисного обслуживания ключевым вопросом. Об этом он заявилна совещаниио состоянии и задачах развития промышленности, сообщает БЕЛТА.
"В Год качества (да и всегда) производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко привел пример, что сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями.
"Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса, - отметил он. - Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы".
Глава государства назвал недопустимыми факты, о которых докладывают специалисты. Особенно случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации. Недостатки выявлены и в организации сервисного обслуживания.-
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