Лукашенко: Мы излишне иногда меняем руководителей сельхозпредприятий, не работая с ними

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым более тщательно подходить к работе с руководителями сельхозпредприятий в плане повышения их квалификации и распространения передового опыта. Об этом он заявил при посещении агрокомбината "Юбилейный" в Оршанском районе, сообщает БЕЛТА. "Я это уже вчера заметил по "Купаловскому" (агрохолдинг "Купаловское" в Шкловском районе. - Прим. БЕЛТА). Мы излишне иногда меняем руководителей, не работая с ними. Смотрю, нормальные ребята. Правильно рассуждают, понимают. Но чувствуется, что внимания к ним нет такого, как было раньше. Раньше тоже долго не разговаривали, но как-то по-человечески к ним относились", - обратил внимание глава государства.

"А чего не учиться в "Юбилейном", "Устье" (сельхозпредприятие в Оршанском районе, специализирующееся на возделывании льна. - Прим. БЕЛТА) по каким-то вопросам - по льну? Чего не учиться? Но это должен и сам руководитель стремиться к этому", - добавил Александр Лукашенко.



Подобный опыт можно перенимать даже в деталях. Например, во время посещения хозяйства Александр Лукашенко обратил внимание на вовлечение в сельхозоборот бывших приусадебных участков, которые раньше служили дополнительными крестьянскими наделами, а сейчас не востребованы людьми.



"Смотри, чтобы у тебя не было нераспаханных приусадебных участков бывших, где раньше люди жили. Чтобы все было распахано", - акцентировал внимание глава государства.



Директор агрокомбината Александр Фирсин заверил, что в этом плане работа ведется по максимуму. Вопросы решают во взаимодействии с сельсоветами. Если кто-то возделывает участок земли, но вокруг него уже пустующие земли, то участок предлагают перенести на более удобное место, обеспечив все необходимое для его разработки. "Один огород стоит. Вокруг непонятно что делать. Мы бесплатно даем человеку трактор, дискуем, пашем. И навоз можем даже дать бесплатно. И перенесли его. И так максимально сегодня идем", - рассказал глава хозяйства.



"Это правильно", - отреагировал Президент.