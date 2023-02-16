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Лукашенко: Мы хотим построить порт в Мурманске и использовать Северный морской путь
Беларусь начала поставлять свои товары через российские порты, такойформат сотрудничества будет расширяться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встречес зарубежными и белорусскими журналистами, сообщает БелТА.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь нацелена развивать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком. "Рыбу мы уже будем в Беларуси перерабатывать и продавать. И все остальные богатства, какие там есть", - сказал он.
Стороны также работают над запуском совместных производств. "Приморье очень заинтересовано в наших технологиях", - отметил Президент.
"Самое главное, важное для нас: мы начали работать через ваши порты. Безумцы в Литве, Латвии позакрывали свои порты в ущерб себе, в Одессу тоже нас не пускают уже (война идет), хотя мы могли бы там грузить зерно. А у вас мы начинаем работать с восточных портов. Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало", - добавил белорусский лидер.
Фото: БелТА
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