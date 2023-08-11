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Лукашенко: Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим

Лукашенко: Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим

Государство найдет выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

"Вы поменьше обращайте внимания на то давление, которое осуществляется со стороны бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт, "Белавиа". Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим, - заверил Президент. - Когда после Ryanair началось это бешенство, я пилоту своего самолета сказал: ты передай ребятам, что мы в беде их не оставим, и ты мне говори при очередном полете, что надо сделать. Он мне до самолета докладывал, мы принимали решения. Поэтому в беде мы никого не оставим".

"Мир взаимозависим, и только безумцы могут разрушить эту зависимость. Ничего у них не получится. Мы прорвемся. Им не нужны конкуренты, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас", - отметил Александр Лукашенко.

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