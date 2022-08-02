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Лукашенко: На базе старых и неэффективных хозяйств надо создавать новые сельхозпредприятия

На базе старых и неэффективных хозяйств надо создавать новые сельхозпредприятия, хоть это и недешево. На это 2 августа обратил внимание Президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Мядельский район. Глава государства продолжает серию посещений регионов, во время которых в центре внимания вопросы уборочной кампании и развития сельскохозяйственной сферы в целом. Белорусский лидер знакомится с опытом создания с нуля пилотного проекта эффективно функционирующей сельскохозяйственной организации. Филиал "Минскоблагросервиса" и есть тот самый эталонный супертехнологичный мехдвор и мощный зерносушильный комплекс. Проект должен развеять миф о неперспективности северных земель республики и дать толчок развитию всего Мядельского района. В центре внимания Президента также ход уборочной кампании в стране.

Погоду не жди, погода идеальная. Позже посеяли. Юг уже к половине подобрался. Маневрировать! Забыть прошлые сухие годы! Погода - подарок! Надо просто разумно подходить к уборке, тактику выработать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент еще раз акцентировал важность Минской области для развития страны в целом, в том числе в АПК. Поэтому сельхозпроизводство в регионе важно довести до высокого уровня. Необходимо вовлекать в оборот неиспользуемые земли.

При этом нужно помнить о социальной сфере, которая достигает высокого уровня качества жизни, когда и экономика района на высоте. Все остальные подробности рабочей поездки Президента - в наших следующих выпусках.

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