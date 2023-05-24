ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Лукашенко на Евразийском форуме привлек внимание к информационной безопасности и цифровой повестке

Лукашенко на Евразийском форуме привлек внимание к информационной безопасности и цифровой повестке

Цифровая повестка Евразийского экономического союза требует существенной актуализации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении в Москве на II Евразийском экономическом форуме, сообщает БЕЛТА.

"Цифровая повестка союза требует существенной актуализации. В первую очередь это касается Интегрированной информационной системы ЕАЭС, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем государств нашего союза. Это должны создавать и контролировать мы, не отдавая на откуп американцам или западноевропейцам, как было раньше. Подготовленные кадры и материально-техническая база у нас есть", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, необходимо начать разработку евразийской повестки в области информационной безопасности.

Александр Лукашенко также отметил, что вопросы информационной политики пока не регулируются Договором о ЕАЭС, и этот недостаток нужно устранить.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все