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Лукашенко на Евразийском форуме привлек внимание к информационной безопасности и цифровой повестке
Цифровая повестка Евразийского экономического союза требует существенной актуализации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении в Москве на II Евразийском экономическом форуме, сообщает БЕЛТА.
"Цифровая повестка союза требует существенной актуализации. В первую очередь это касается Интегрированной информационной системы ЕАЭС, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем государств нашего союза. Это должны создавать и контролировать мы, не отдавая на откуп американцам или западноевропейцам, как было раньше. Подготовленные кадры и материально-техническая база у нас есть", - обратил внимание белорусский лидер.
По его словам, необходимо начать разработку евразийской повестки в области информационной безопасности.
Александр Лукашенко также отметил, что вопросы информационной политики пока не регулируются Договором о ЕАЭС, и этот недостаток нужно устранить.
Фото: БЕЛТА
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