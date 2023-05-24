Лукашенко на Евразийском форуме привлек внимание к информационной безопасности и цифровой повестке

"Цифровая повестка союза требует существенной актуализации. В первую очередь это касается Интегрированной информационной системы ЕАЭС, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем государств нашего союза. Это должны создавать и контролировать мы, не отдавая на откуп американцам или западноевропейцам, как было раньше. Подготовленные кадры и материально-техническая база у нас есть", - обратил внимание белорусский лидер.