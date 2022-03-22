Лукашенко: На кону наша продовольственная безопасность

Зерно в современных реалиях становится новым золотом и нефтью. Все мировые лидеры наперебой кричат о надвигающемся глобальном кризисе продовольствия, голоде. Причем, охают и тут же сами подталкивают к этому своей риторикой, санкциями,враньем. Продовольственную безопасность сегодня обсуждают во Дворце Независимости.



Посевная кампания в Беларуси в этом году проходит в нестандартных условиях. Это и горячий конфликт у южных границ, и санкционное давление Запада. Ограничения в нашем регионе сильно повлияли на мировые цены. Взвинтилась стоимость энергоресурсов, удобрений и продовольствия. Украина - один из важнейших мировых поставщиков - может забыть о полноценной посевной. Так что спрос на рынках будет только расти.



"Безусловно, на кону прежде всего наша собственная продовольственная безопасность. Мы должны обеспечить всем необходимым белорусский народ. Ну и главное - создать стабилизационные фонды. У Беларуси есть для этого абсолютно все: пахотные земли, отечественные удобрения, селекционные семена, сельскохозяйственная техника, современные перерабатывающие заводы - самые лучшие, люди, которые умеют работать", - убежден Президент.



"Разумеется, нельзя забывать и про наращивание экспорта", - обозначил приоритеты глава государства. По его словам, за 2021 год поставки на внешние рынки выросли более чем на 17%. "В денежном выражении это почти $7 млрд - то, к чему мы стремились. В этом году надо превзойти эти показатели. В прошлом году мы отправляли продукцию в 110 стран. Это рекордный показатель. Но у Беларуси достаточно резервов для дальнейшего роста экспорта", - убежден Александр Лукашенко.





Цели на аграрный сезон

Цель на аграрный сезон - произвести 9 миллионов тонн зерна, 700 тысяч тонн рапса, 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Нынешняя засушливая погода усложняет ситуацию, поэтому Президент ставит жесткие рамки проведения посевной кампании.

Президент подчеркнул, что особое значение сейчас имеет проведение полевых работ со строгим соблюдением всех отраслевых регламентов и технологий. А для этого нужно ужесточить спрос за технологические и организационные нарушения, оперативно выявлять и устранять недостатки. "Расхлябанность, мужики, закончилась. Надо сделать все, что только можно сделать сейчас, и невозможное для того, чтобы вовремя, "як у народзе кажуць, укiнуць зернятка ў зямлю", - сказал белорусский лидер.

"Влаги не хватает, поэтому темпы посевной, если хотите, должны удвоиться. Десять дней - и все, мы должны посеять", - потребовал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что на уровне правительства приняты все решения по таким насущным вопросам, как финансирование, обеспечение топливом, подготовка техники для проведения посевной. "Все, что нужно было сделать отсюда, из центра, сделано. Осталось четко выполнить свои задачи на местах. Но, как мне докладывают, некоторые регионы сегодня работают слабовато, пробуксовывают", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Проблемы видны и устраняются

Президент обозначил вопросы, по которым пробуксовывают регионы. В частности, низкие темпы подготовки энергонасыщенных тракторов в Витебской области и накопления минеральных удобрений. В стране их производится в достаточном количестве, вопрос в поставках. Это касается и топлива. По поставкам семян в ближайшее время также вопрос будет закрыт. Здесь Президент отдельно остановился на очередном вбросе фейковой информации о семенах сахарной свеклы.

Недавно прозвучало, что новым страшным оружием стали семена сахарной свеклы, которых якобы не будет хватать. Но поверить в это могут только бестолковые и неграмотные в сельском хозяйстве люди, считает Президент.

"Семена готовили всю осень и зиму. И они готовы. Осталось некоторое количество по сахарной свекле завезти семена из России. Они сегодня осуществляют поставки, - заверил глава государства. - Я проблем не вижу. Я просто ставлю задачу - дополнительно высевайте, чтобы до 5 млн т получить урожай сахарной свеклы, потому что это большие деньги".

Требования к аграриям - произвести в текущем году 5 млн т сахарной свеклы. Реализация этой задачи - на плечах назначенного накануне вице-премьера Леонида Зайца. "Если где-то надо дозакупить дополнительно семена сахарной свеклы под большие объемы, вы знаете, где покупать", - заметил Александр Лукашенко.