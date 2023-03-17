Лукашенко о будущем микроэлектроники: Самое главное - знать, куда идти и что делать

Президенту доложили о стратегии развития предприятий холдинга, работе по импортозамещению, сотрудничестве в этом плане с Российской Федерацией. Целый ряд планов в этом направлении уже успешно реализован.

Особое внимание на предприятии уделяют производству фотошаблонов, без которых невозможно сделать ни одну микросхему. Продукция самого высокого качества по мировым стандартам. Еще одно направление для дальнейшего развития - выпуск полупроводниковых пластин. Ведется работа над обновлением производственной базы в кооперации с партнерами. Важно не просто произвести ту или иную продукцию, но сделать ее максимально компактной и эффективной. Счет здесь идет на нанометры, от которых зависит как производительность, так и конечная стоимость продукции.