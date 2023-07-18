Лукашенко на совещании о создании портовых мощностей: Нужно окончательно определиться

Эффективность калийного экспорта в условиях несправедливого и дискриминирующего санкционного давления. Сегодня у Президента обсуждали вопрос создания портовых мощностей для перевалки наших грузов. Главное поручение – выйти на оптимальные варианты, которые позволят минимизировать стоимость логистики. Здесь нужно окончательно определяться. И в ближайшее время правительство внесет свои предложения по организации портовой инфраструктуры для белорусских товаров, в основном - удобрений.

Надо сказать, что конкуренты не дремлют. Но, несмотря на санкционые подножки, калийный экспорт идет - для многих стран мира Беларусь была и остается важным поставщиком удобрений. Наталья Бреус продолжит.

Вопрос о создании портовых мощностей по перевалке наших грузов для правительства не новый. Он возник, когда логистику калийных поставок нарушили санкционные козни Запада.

Литва в желании угодить кураторам даже "выстрелила себе в ногу", заблокировав привычный для белорусских удобрений маршрут. Минск переориентировался на российские порты. "Логистическое плечо" стало длиннее, да, это маржинальности может и не помогает, но точно не конец света.



"Война войной, но все в экономике. Направления работы были определены, необходимые решения приняты. Пришло время сверить часы и, если нужно, подкорректировать и согласовать наши дальнейшие действия и планы. Обстановка и внешнеполитическая конъюнктура сегодня развиваются крайне динамично. Но, надо отдать должное, белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в этих непростых условиях", - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Ключевой момент - скорость принятия решений".







Со скоростью принятия решений у лидеров Беларуси и России как раз-таки все в порядке. После переговоров на высшем уровне был дан зеленый свет – поддержка со стороны Кремля стала возможностью создать собственную портовую инфраструктуру в Российской Федерации. Правительство должно было просчитать все возможные варианты. Президент требовал и требует не тянуть резину.



"На какой стадии находится создание собственных мощностей для морских перевозок? Понятно, мы ушли (не по своему желанию) из традиционных портов и работаем по перевалке наших грузов, а это около 20 млн т, во всех портах Российской Федерации", - заметил Президент.

"Есть ли конкретные результаты в этом направлении? Какие порты задействованы для перевозки калийных удобрений и нефтепродуктов, какие есть проблемы в связи с этим? Есть ли у нас понимание, сколько калия мы можем переваливать через порты Российской Федерации на приемлемых условиях? Кроме того, есть альтернативные варианты сотрудничества в северо-западном регионе России. "Это должно быть главным вопросом", - обратил внимание Александр Лукашенко.





О перевозке белорусских грузов через российские порты



Правительство доложило о вариантах, которые есть. Президент поставил задачу доработать и выйти на оптимальные варианты, которые позволят минимизировать стоимость логистики. Мы видим ситуацию на рынке, есть оценки, что это еще не дно цены, сегодня все компании стали играть в игру - объемы превыше цены. По поручению Президента мы этим занимаемся уже с прошлого года. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси





О минимизации затрат в логистике



В общем глобальная задача - экономить каждый доллар логистики. Что важно - вариант организации портовой инфраструктуры должен быть выгоден не только "здесь и сейчас", но и в среднесрочной перспективе. И хоть свой порт - это хороший национальный актив за рубежом, но нужно все просчитать, все варианты. А вот расчет западников подкосить конкурента и ослабить серьезного игрока на мировом калийном рынке явно провалился.





Выполняя поставленные задачи, мы выйдем на 8 млн т продажи удобрений в этом году. При этом Беларуськалий работает с прибылью. Он обеспечивает свою инвестиционную программу за полгода.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Он отметил, что белорусская компания сегодня вторая в мире по объемам производства калийных удобрений. На первой и третьей позициях - канадские компании. "Это говорит о том, что, в принципе, система продаж выстроена эффективно, невзирая на возросшие в разы затраты", - сказал Николай Снопков.

"Мы в этом году будем везти 8 млн т, то есть фактически в два раза больше калия на дружественные рынки, замещая потерянные рынки недружественных стран. Отсюда вывод: Канада для нас конкурент, но, как вы видите исходя из цифр, мы прекрасно справляемся с этой конкуренцией", - подчеркнул первый вице-премьер.

И санкционный прессинг наших калийных поставок, да и провалившаяся зерновая сделка - примеры лицемерной политики Запада. Громко кричат о демократии и свободе, но своими же руками творят мировой продовольственный кризис, напрочь забывая о нуждающихся странах. Только государства Западной Африки получали из Беларуси почти половину нужного им калия. Для нас же вся соль момента в простом - работать на лучший результат всем санкциям вопреки.