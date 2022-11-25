Лукашенко на совещании в Гомеле: Разговор предстоит серьезный. Поэтому воспринимайте его по-мужски и без обид

Переломить негативные тенденции в работе Гомельской области можно только напряженным трудом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области, пишет БелТА.

"Как я понимаю, здесь собрались те, кто имеет отношение к агропромышленному комплексу Гомельщины. И не только, наверное. Таково было мое поручение. Хочу сразу предупредить: разговор предстоит серьезный. Поэтому воспринимайте его по-мужски и без обид", - начал совещание Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что был вынужден приехать в Гомель и на месте детально разобраться с состоянием дел в агропромышленном комплексе. "Каждый из вас после этой встречи должен вернуться в свой район или хозяйство, чтобы трудиться очень много и напряженно. С полной самоотдачей. И будет требовать того же от подчиненных. По-другому переломить негативные тенденции в работе региона не получится", - подчеркнул Президент.

В Минской области собрали больше 2 млн т зерна, по 1,5 млн т - в Гродненской и Брестской областях. За миллион перешагнули Витебск и Могилев. "Однако вклад Гомельской области в общий каравай не такой заметный", - констатировал глава государства.

"Увы, гордиться нечем. Миллионный рубеж мы преодолели здесь только с кукурузой. А что по мясу, молоку? Вся страна двигается вверх, а вы - вниз," - отметил Президент.

Как ему докладывают, если бы Гомельская область достигла хотя бы уровня прошлого года, то Беларусь в сельском хозяйстве выполнила бы поставленную задачу по росту до 104%. "Надеетесь, что за ноябрь - декабрь пойдет рост по всем показателям? Или же другие регионы будут усиленно за вас работать? Из-за такого подхода гомельского агропрома упущенная выгода составила порядка 100 миллионов рублей. Деньги немалые. Особенно прискорбно, что провальная ситуация не только в этом году", - констатировал Александр Лукашенко.