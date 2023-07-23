Лукашенко на старте уборочной обостряет вопросы: Мы должны организоваться, мобилизоваться, чтобы народ был накормлен, одет и обут

Безусловно, наряду с вопросами безопасности важнейшим для Беларуси и России остается и вопрос безопасности продовольственной. Половина лета уже позади, а это значит, что страна набирает темп в уборочной кампании! Впереди самый горячий период для сельчан. Время для агарной мобилизации!

Президент на большом селекторе с регионами так и скажет: страда - это наш продовольственный фронт! Какова готовность к жатве? Есть ли проблемы? Что с техникой, госзаказом, финансами, кадрами, дисциплиной?

Александр Лукашенко на старте большой работы обостряет вопросы, чтобы сразу понимать, где есть тонкие места и что может помешать собрать хороший урожай. В полях - именно такой, несмотря на все погодные перипетии.



Нужно напрячься, чтобы заполнить закрома без потерь. И "напрягает" Президент не просто так, а исходя из простой логики: как мир будет сходить с ума через полгода, никто не знает, но в любом случае - надо быть с запасом. Что конкретно звучало на селекторе - спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус.





Коллеги, вам точно не раз приходилось слышать критику в адрес такого формата, как селектор - мол, пережиток прошлого. Но смотрите: все новое - хорошо забытое старое. Как оказалось, такой формат и у мировых лидеров теперь в чести, правда, назвали по-модному - видеоконференцсвязь. Мы по привычке говорим - селектор.



В этот раз на связи были все регионы страны, все губернаторы и местная вертикаль - выглядело это так: каждый виден и слышен. Но на самом деле Президент, глядя на монитор, видит не это, а совсем другую картину - да. Именно так, общую картину по стране.

Кто-то, возможно, посчитал риторику Лукашенко уж чересчур воинственной, но когда все мысли о безопасности - и в данном случае нашей продовольственной - это вполне в тему и ухо не режет.



Александр Лукашенко: Сейчас всем нам нужно максимально организоваться. Страда - это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. На войне как на войне. Побеждает тот, кто лучше подготовлен, кто задействовал все ресурсы и воюет от зари до зари. Как я часто говорю, лучше на этом фронте воевать, чем на горячем.



Требовательность Президента аргументирована. Подготовка к нынешней уборочной началась еще с осени. Один на один с проблемами сельчане не остаются. Помогают - и с топливом, и с финансами - все решения были приняты. Поэтому на старте большой жатвы Александр Лукашенко остро реагирует на недочеты. А их хватает. Ситуация далека от идеальной. Среди претензий - и вопросы к готовности техники, сушильных комплексов, хранилищ, проблемы с механизаторами.





Александр Лукашенко: Рассчитывайте силы и ресурсы. Уровень организации работы и трудовой дисциплины должен быть образцовым. Вы видите, что происходит вокруг. Часто вас прошу и вам напоминаю: главное для того, чтобы был мир и покой - это экономика.



Видят и проблемы с заготовкой кормов, приписки, которые в итоге будут себе дороже, сохранность урожая уже не на высоте, дисциплина хромает. Все это не поможет в срок и хорошо убрать зерно. Ну а техническая готовность комбайнов - это вообще азы. Поручение закупить новые зерноуборочные машины в регионы было, но и бережное отношение к работающей технике никто не отменял.

"Проверьте и доложите! Под забором не может стоять никакая техника. Если не можете отремонтировать, надо отдать промышленникам. Они ее отремонтируют и за полцены отдадут", - призывает Президент.

В общем - все в дело! За нас никто ничего не сделает. Рассчитывать на помощь со стороны не приходится. Даже те, кто громко кричат о поддержке, чуть что - быстро смекают: своя рубашка ближе к телу! За примером далеко ходить не надо.

"Вы посмотрите, что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине, и все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще, напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок. Поэтому мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут", - подчеркивает Александр Лукашенко.

Надо сказать, что губернаторский пул выглядел вполне убедительно. Подошли по-деловому. Готовность, ход полевых работ, финансы, прогнозы… Формат селектора Президент обозначил сходу. Если и доклад, то скупой - сразу к проблемам.





"Я обращаюсь ко всем губернаторам. Что не так? Вовремя ли оплачивается заготовка зерна?" - спросил глава государства.

Отдельно Президент поинтересовался у губернатора Брестской области Юрия Шулейко: "Вы начали раньше всех уборку. Есть факты неоплаты поставленного зерна?"

"Таких фактов нет, - сказал председатель облисполкома. - Сегодня идет плановая приемка и расчеты за поставленное зерно".

Александр Лукашенко предупреждает докладчиков: "Прогнозами мы сыты. Не надо сегодня об этом говорить. Говорите по существу. Какие у вас проблемы, какие недостатки".

Поручение правительству - уже на следующей неделе представить решения по озвученному. Принцип финансирования сельхозорганизаций простой.

-"Там, где надо помочь, - подставьте плечо. Где лайдачат и не хотят работать - внесите предложения", - призывает Президент.



Тучи на этом селекторе сгущались не один раз. Но можно сказать, что в итоге сильный "грозовой шторм" прошел все-таки стороной. В качестве оправдания за возможно не очень впечатляющий результат в будущем можно было бы кивать на погоду - как-никак полтора месяца без дождей. Но губернаторы этим сильно грешить не стали. Даже глава центрального региона, которому досталось от небесной канцелярии (многие районы подгорели), сказал - сложно, но катастрофы нет.

Александр Лукашенко: Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Если вы в прошлом году смогли взять 10,5 млн зерна всех культур, я прошу от вас 9,5. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина.

Прогнозы, конечно, дело неблагодарное. Но как вы слышали - прикидки, сколько будет весить национальный каравай, есть. В каждом районе сами решают, на что делать ставку, подсказка прибавить по озимому ячменю и рапсу - как в свое время по кукурузе - для многих хозяйств в эту засуху стала спасением.

"Этим двум культурам быть, их нужно возделывать, - резюмировал Президент. - Но технологии и еще раз технологии. Без технологий ни черта не будет".

Давайте честно - и без кадров ничего не будет. Не зря ж неизменно звучит требование: с ними должен быть железный порядок.







Без толкового руководителя не выплыть. Без такого и любая помощь хозяйству будет, как лить воду в дырявую бочку. Здесь Президент категоричен: замкнутая вертикаль и главное - ответственность!

Александр Лукашенко: Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился - никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу. Пора уже навести порядок с кадрами.



Начинается большая работа по наполнению нашего продовольственного ЗВР. Сегодня, и правда, зерно сродни золоту. Проблем с выполнением госзаказа не видят, но предусмотрительно решено и закупить лишние тысячи тон в России. Цены "вкусные" - близко к себестоимости. Всегда пригодится.

"Запас бяды не чыне". Надо обязательно иметь резервы, запасы. Чего бы нам ни стоило, надо смотреть не только по сторонам, но и внутри на наши резервы, которые мы можем использовать", - подчеркивает Александр Лукашенко.



