Лукашенко: На восстановленных землях производят треть продукции растениеводства

Новая жизнь для сотен тысяч гектаров нашей земли. О значении мелиорации в сельском хозяйстве сегодня говорят в Витебской области. Президент посещает с рабочей поездкой Толочинский район.

Александр Лукашенко не раз называл этот вопрос важнейшим. На восстановленных землях сегодня производят треть продукции растениеводства. Под Толочином (в поселке Коханово) работает единственное в стране производство мелиоративных машин и экскаваторов. Но при этом оно готово обеспечить потребности не только нашей страны, но и союзного рынка. Для района это крупный производитель и работодатель. Дополнительные рабочие руки здесь нужны. И Президент уверен, что для этого необходимо активнее решать квартирный вопрос. Он станет хорошим подспорьем в том числе для развития села. Тем более производитель готов расширяться. Глава государства отметит, что это верное решение и дальновидный шаг в масштабе всей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мелиоративное сегодня направление - это для вас экономически будет выгодно?





Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО "Амкодор", подтвердил, что вместе с Минсельхозпродом работали над созданием целого ряда машин для того, чтобы полностью заместить импорт. "Мы это сделали все, вы увидите сегодня".

"Т.е. сегодня ты можешь зайти на болото и провести мелиорацию?" - спросил Президент. "Все полностью, абсолютно", - ответил Александр Шакутин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что выпуск техники для мелиорации - экономически выгодное направление и его необходимо дальше развивать.

"Надо развивать это направление. Это денежное направление, экономически выгодное", - сказал глава государства.

Предприятию без малого полвека. Почти 10 лет назад производство перешло под крыло "Амкодора". Здесь провели масштабную модернизацию - в обновление цехов вложили 15 миллионов долларов. Санкции ускорили программы импортозамещения. Сегодня три четверти всех комплектующих - своего производства. А в некоторых моделях и того больше. И эти объемы растут. Президенту покажут площадки завода, а также работу техники на испытательном полигоне.





Тему мелиорации затронул Президент и на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению мелиорированных земель. Глава государства отметил четыре главные проблемы данного направления: износ техники, нехватка профильных организаций, падение качества работ и приписки. Требование Президента жесткое - навести порядок. Плодородие земель - главная задача для государства.

"Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше, будут только агрогородки. Поэтому деревня стареет, участки приусадебные забрасываются. Эти приусадебные участки самые плодородные. Они все практически заброшены. Их надо приводить в нормальное состояние и думать, что там возделывать. И мы 100-150 тыс. тонн зерна можем получить за счет этих земель. Это главная задача государства - плодородие земель", - сказал глава государства.

На сегодня площадь мелиорированных земель в Беларуси составляет 37 % от всех сельхозугодий - это почти три миллиона гектаров.

Президент пообщался с журналистами

Уже после совещания Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Он ответил на самые важные вопросы и особенно отметил, почему не поддержал предложения изменить систему соцобеспечения и работу ФСЗН. Напомним, что накануне Александр Лукашенко заслушал доклад о совершенствовании работы фонда и мерах по усилению поддержки пенсионеров.

Александр Лукашенко считает правильным, что в свое время было принято решение аккумулировать пенсионные средства в Фонде соцзащиты. Как правильным было и решение создать казначейство, где концентрируются бюджетные средства. "Это все правильно сделано. В свое время я создал казначейство, чтобы банки не жировали на бюджетных деньгах и этих деньгах, - все это в казначействе, общий мешок".

Если говорить образно, то в ФСЗН, как в мешке, накапливаются все поступления для последующих выплат пенсий и пособий. "Что предложили? К этому мешку все райсобесы взять из районов и передать в фонд", - кратко сформулировал суть новаций Президент.

Для принятия взвешенного решения глава государства поинтересовался мнением губернатора Минской области Александра Турчина и мэра Минска Владимира Кухарева. "Ребята, вы понимаете, что райсобес - это орган власти, он в райисполкоме. Мы сейчас оттуда его забираем и отдаем в фонд. Фонд никакой властью практически не обладает. И вообще, это будет какое-то смешение, - рассказал о вчерашней дискуссии Александр Лукашенко. - И потом, вы у людей, которые в райсобесе, спросили? Я знаю их мнение…"

Он обратил внимание, что управления и отделы социальной защиты при рай- и облисполкомах - это большие структурные подразделения, где работает много людей. На их помощь и участие в общественных мероприятиях, дополнительных сельхозработах при необходимости может рассчитывать руководитель региона. Если собесы вывести из подчинения местных органов власти и отдать в структуру ФСЗН, как это повлияет на управляемость всеми процессами - поставил резонный вопрос глава государства. "Из Минска кто-то будет там смотреть, как этот отдел работает? Ради чего? Чтобы было в одних руках, деньги собрали, из этого мешка будут распределять и назначать? Так они, собесы, и сейчас распределяют и назначают", - сказал Президент.

К тому же у людей есть возможность прийти к губернатору или руководителю района, чтобы высказать претензии по поводу работы органов соцзащиты. "Если райсобес не решает, они идут в райисполком, даже к председателю. Он их примет. А дальше председатель скажет: "Это же не мое, это же там где-то, у Костевич в каком-то фонде", - привел гипотетический пример Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сейчас сложилась и работает четкая, понятная система. "Фонд собрал деньги. Заявку райсобес дает, что стольким пенсионерам нужна такая-то сумма. Быстро по казначейству перечислили, деньги получили. Работает, система хорошая".

"Я не вижу необходимости ломать эту систему. У нас есть самый консервативный слой нашего населения - это ветераны, пенсионеры. Так пускай работает эта консервативная система, но она проверенная жизнью, - заявил о принятом решении Президент. - Я так прикинул все, и, насколько я это представлял и представляю сейчас, мотивации нет".



