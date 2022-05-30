Лукашенко: Ручное управление отдельными вопросами в кризисных ситуациях себя оправдывает

Ручное управление отдельными вопросами в кризисных ситуациях себя оправдывает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту закона "О совершенствовании социально-экономической политики Республики Беларусь", сообщает БелТА.

"Я не зря пригласил губернаторов и отдельных отраслевых министров. Про усиление местной вертикали сегодня уже сказано. Но и стратегию работы министров мы определили давно. Вспомните шквал критики наших псевдолибералов за ручное управление отдельными вопросами. Сегодня без этого не обойтись", - сказал белорусский лидер.

"Мне сегодня не нужны рассуждения о соответствии глобальным трендам. Мы уже наелись этой болтовни. Время военное. Конкретные мера и задача - конкретные срок и результат. Вся формула", - подчеркнул глава государства.