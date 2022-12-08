Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке глава белорусского государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Повестка саммита ЕАЭС - около двух десятков пунктов. Главы государств обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.