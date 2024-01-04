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Лукашенко назначил нового министра экономики

Лукашенко назначил нового министра экономики

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь назначен главой ведомства. Соответствующее кадровое решение 4 января принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства также согласовал назначение Валерия Веренича первым заместителем министра транспорта и коммуникаций. До этого он руководил Барановичским отделением Белорусской железной дороги.

Фото: БЕЛТА

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