Лукашенко назвал четыре главные проблемы, которые тормозят мелиорацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель назвал четыре главные проблемы, которые тормозят мелиорацию, передает БелТА.

"Как докладывает Комитет госконтроля, имеющиеся проблемы и недостатки, а также факты бесхозяйственности из года в год повторяются. Обозначу основные", - сказал Александр Лукашенко.

Первое

Глава государства констатировал, что 20 районов республики ликвидировали свои организации, отвечавшие за мелиорацию. В Витебской области - 5 районов, Гродненской - 8 районов, Могилевской - 7 районов.

"Разумеется, пошел отток и сотрудников, особенно рабочих специальностей. За 6 лет численность работников уменьшилась на 3,5 тысячи человек или почти на 30%. Без людей мы ничего не сделаем", - отметил Президент.

Как показала проверка, предприятия мелиоративных систем в Новогрудском, Слонимском и Сморгонском районах полгода не могли использовать технику из-за отсутствия механизаторов. "Как допустили такое?" - возмутился глава государства.

Второе

По словам Александра Лукашенко, зашкаливает уровень износа мелиоративной техники. Есть факты простоев по полтора года из-за ремонтных работ. "Уму непостижимо. Наиболее острая ситуация - в Витебской и Могилевской областях", - констатировал белорусский лидер.

Третье

В последние годы резко упало качество работ, что естественно на фоне такого отношения к делу, заметил Президент.

"Неприглядные примеры продолжают выявляться абсолютно по всем регионам страны. При этом я должен сказать, что все ПМК, я убежден, умеют качественно делать работу. Так делайте. Мобилизуйте людей. Без железной дисциплины и порядка вы ничего не сделаете, - заявил глава государства. - Но вершина всех безобразий - отвратительное использование мелиорированных земель после их реконструкции".

Так, в двух хозяйствах Поставского района 60 га земель после реконструкции заросли. В Кличевском районе мелиорировали и бросили 30 га земель, Климовичском - 25, Новогрудском

"Это только примеры. А сколько их брошенных таких? А ведь в приоритетном порядке привели в порядок земли, а вы бросили их. За это кто-то должен ответить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Четвертое

Президент также обратил внимание на факты приписок при выполнении работ. По информации Комитета государственного контроля, в организациях Островецкого района приписками "заработали" себе Br36,5 тыс., Кобринского - Br22 тыс., Октябрьского - почти Br25 тыс.

"А если нормально посчитать, там будут потери еще больше. Такой беспредел недопустим. Мало того, что не выполняете планы, не используете земли, так еще и приписками покрываете свою бесхозяйственность. Если кто-то засиделся, как у нас говорят, забурел, ослеп и не видит условий, в которых мы сегодня живем, условий военного времени, поверьте, у меня хватит власти привести соответствующих людей в чувство, - предупредил Президент. - Надо нам с вами решать, как увеличить объемы работ, найти источники финансирования, обеспечить техническое переоснащение профильных предприятий. А еще - ужесточить спрос за сделанное и несделанное".