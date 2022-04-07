Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главную цель развязанной против Беларуси экономической войны. Она заключается в подрыве благосостояния населения. Соответствующие заявления глава государства сделал на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.



"Экономическая война против Беларуси ведется уже почти два года. С учетом событий в Украине наступление на нас пошло по всем фронтам: в торговле, финансах, логистике. Главная цель - перекрыть наши экспортные каналы, ослабить через импортные ограничения, чтобы в конечном итоге все это отразилось на благосостоянии нашего населения", - сказал Президент.



Как отметил глава государства, на заседание вынесен вопрос о ситуации внутри и вокруг Беларуси, ее влиянии на социально-экономическое развитие страны: "Прямо скажу: сейчас этот вопрос является одним из наиболее актуальных для государства и стоит в одном ряду с обеспечением его военной безопасности. Нам необходимо оценить, как складывается обстановка в стране, в мире и какие тенденции просматриваются. Какие выводы из этого следуют, на что направить усилия, какие практические шаги предпринимать".



Еще одна тема - основные направления внешнеполитического курса Беларуси в складывающихся условиях.



Глава государства подчеркнул, что от эффективности работы экономики в условиях торговой и финансовой блокады со стороны Запада и правильно расставленных внешнеполитических приоритетов во многом зависит и внутриполитическая стабильность в стране.



Перед участниками заседания Александр Лукашенко поставил ряд вопросов. Во-первых, как правительство оценивает текущую экономическую ситуацию и какие угрозы просматриваются на ближайшую и среднесрочную перспективу, а также какие имеются резервы для противостояния санкциям и какова общая стратегия правительства в целом. "Поставлена задача одна - экономика. Никто правительство не отвлекает в этой ситуации на решение иных вопросов, нежели экономические", - заметил белорусский лидер.



Во-вторых, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада и какие необходимы дополнительные меры. Глава государства также поинтересовался, какие проблемы, возможно, требуют еще решения на уровне президентов.



В-третьих, какие коррективы необходимо внести во внешнеполитическую деятельность, какие неотложные меры принять здесь и сейчас с учетом существенного изменения ситуации вокруг Беларуси и имеющихся прогнозов.

