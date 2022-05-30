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Лукашенко назвал инструменты решения проблем в экономике
Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики, сообщает БелТА.
"Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам Президента, инструмент решения этих вопросов тоже очерчен: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые уже были утверждены.
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