Лукашенко назвал инструменты решения проблем в экономике

Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики, сообщает БелТА.

"Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", - подчеркнул Александр Лукашенко.