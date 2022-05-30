ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Лукашенко назвал инструменты решения проблем в экономике

Лукашенко назвал инструменты решения проблем в экономике

Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров и социально уязвимых граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики, сообщает БелТА.

"Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, инструмент решения этих вопросов тоже очерчен: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые уже были утверждены.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все