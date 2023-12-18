Лукашенко назвал сферы, где Беларусь и Московская область могут успешно сотрудничать

Выпускать собственную продукцию на совместных предприятиях - Александр Лукашенко так обозначил цели сотрудничества с Московской областью России на переговорах с ее губернатором.





На посту главы региона Андрей Воробьев не один срок, а вот в нашей стране с визитом впервые. Но этот факт никогда не был препятствием для тесного сотрудничества. Более того, столичный регион России - в лидерах среди субъектов Российской Федерации по объему торговли. Он уже превысил 9 млрд долларов, а по итогам года, как ожидается, будет заметно выше 10. Это лучший показатель за всю историю двусторонних контактов.

Президент Беларуси подчеркнул, что торговля Беларуси и Московской области идет практически по всей номенклатуре товаров, основными из которых являются бытовая техника, продукты питания (масло, сыр), металлопродукция, лекарственные препараты, техника, запчасти к ней и многое другое.

"Понятно, что такой уровень товарооборота обусловлен в значительной степени спецификой положения Московской области, которая представляет собой своего рода логистический хаб и базу для дальнейших поставок в другие российские регионы", - отметил глава государства.

Говоря о важности развития кооперационных связей между Беларусью и столичным регионом России, белорусский лидер подчеркнул, что нужно обращать внимание не только на дилерство и торговлю.

"Но они слишком зависят от текущей конъюнктуры. Нам нужен серьезный задел в виде производства собственной продукции с высокой добавленной стоимостью на совместных предприятиях", - сказал Лукашенко.

"Дилерство и торговля - это хорошо. Но они слишком зависят от текущей конъюнктуры, - заметил по этому поводу Президент. - Вы, как человек опытный, хорошо знаете, что задачей любого руководителя является создание гарантий трудоустройства и благополучия для людей. В этих целях нам нужен серьезный задел в виде производства собственной продукции с высокой добавленной стоимостью на совместных предприятиях".

Лукашенко назвал ряд конкретных направлений, где есть перспективы для развития и усиления взаимодействия.

"Первое.Вы активно занимаетесь темой дорожного строительства и коммунального хозяйства (поразительно активно занимаетесь). Мне докладывают, что в текущем и следующем году намереваетесь вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства. Наши специалисты в ближайшее время вместе с вами определят необходимую спецификацию, и, я даю вам слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику и мы выполнили все обязательства, которые будут предусмотрены по договору ", - заверил Президент.





Второепредложение белорусской стороны, обозначенное главой государства, касалось производства бетона: "Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона". Этот товар, по словам Александра Лукашенко, имеет более высокую добавленную стоимость. Его производство можно организовать в районах возведения крупных объектов жилищного и дорожного строительства. Министерство архитектуры и строительства Беларуси готово вместе с Московской областью проработать логистику и возможности размещения бетоносмесительных мощностей.

Третьенаправление - обслуживание, поставка запасных частей, гарантия, финансовые инструменты. "По данным темам у нас большой опыт в России. Но с помощью вашего региона мы хотели бы надежно закрепиться, создав серьезный сервисно-логистический хаб для этой части Российской Федерации", - пояснил белорусский лидер.

Среди взаимовыгодных направлений - медуслуги

Президент уверен: многие москвичи знают о белорусских здравницах, услугах медучреждений. Следующий шаг - снизить стоимость сертификации продукции медназначения в России (они в разы выше аналогичных расходов в ЕАЭС). Соответствующие поручения даны нашему послу. Позиция нашего Президента - медпомощь должна быть доступной для простых граждан. Стороны намерены активнее использовать потенциал друг друга в аграрном секторе, жилищном и дорожном строительстве, а также науке и культурном обмене. Московская область может стать для нас отправной точкой - дальше, на Восток России.

"Нам Московская область для сотрудничества вообще в рамках России архиважна! Мало того, что это крупнейшая область, как я уже говорил, через Московскую область мы можем сотрудничать до Урала со всей Западной Россией. Возможно, и с Москвой, хотя там не совсем просто. Думаю, если мы начнем взаимодействовать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Развитие кооперации, создание новых импортозамещающих производств - в приоритете у союзников

И тема номер один для Московской области. На рассмотрении в регионе находятся порядка 200 подобных проектов. Беларусь готова включаться в совместные производственные цепочки. У нас есть и опыт, и научная база, и желание работать сообща. Как отметил по итогам переговоров глава Московской области, Россия ценит значимость нашего партнерства.





Андрей Воробьев, губернатор Московской области России: В Подмосковье действуют индустриальные парки, резидентам которых предоставляются специальные условия и льготные кредиты для реализации в том числе импортозамещающих проектов. Таких проектов у нас 230. Порядка 20 проектов мы открыли в 2022 году и 50 таких производств мы открываем в этом году. И белорусские компании могут найти себя в этом.

"Как сказал президент Беларуси, мы можем совместно реализовывать какие-то мероприятия в сфере импортозамещения. Это - машиностроение, перерабатывающая промышленность, глубокая переработка сырья, материалов. Все эти возможности у нас есть", - сказал губернатор по итогам своей встречи с главой белорусского государства.