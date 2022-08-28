Лукашенко: Не надо отбрасывать никакие рынки, можем работать на Западе - будем работать на Западе

Сработать не ниже уровня прошлого года! Такую задачу Президент ставит правительству. Об этом Александр Лукашенко напомнил в понедельник, встречаясь с командой Управделами (они тоже работают на общий результат) и новым вице-премьером. По итогам кадровой ротации Юрий Назаров возглавил Управление делами Президента, а на его место в правительство пришел Петр Пархомчик. Это серьезное повышение для теперь уже экс-министра промышленности.

Что касается Управделами - структура особая в органах государственной власти Беларуси. Они не только отвечают за безукоризненную организацию президентских мероприятий, но и решают вопросы общегосударственного значения. Их вотчина - от гостиниц и лечебно-оздоровительных учреждений до десятка сельхозпредприятий, худпромыслов и даже национальных парков. Безубыточная работа, своевременный ввод жилых и производственных объектов, диверсификация экспорта и кадры - вот топ-задач для них.





Впрочем, они созвучны тому, на что Президент ориентирует в целом правительство и реальный сектор. Например, задача предприятиям - идти в разные части света: работать и на Западе, и на Востоке. Сегодня как никогда важно иметь свое по всем направлениям. Правительство уже активизирует работу по импортозамещению.

Импортозамещение - вопрос № 1, об этом много говорим, что-то начали делать, беда, эти санкции, нас заставили заниматься этим импортозамещением. Я сейчас на совещании говорил о том, что не надо отбрасывать никакие рынки, можем работать на Западе - будем работать на Западе, на Юге, Севере, Востоке - где только мы нужны, где нужна наша продукция, везде надо работать. Мы что экономику имеем гигантскую, как Россия? Нет, экономика компактная. То, что производим, нужно, везде нужно - и продовольствие, и удобрения минеральные, особенно сейчас, чтобы голода не допустить, и Запад будет покупать эти удобрения, а это рядом. Поэтому ни от каких рынков отказываться не надо.