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Лукашенко не устроил представленный законопроект о предпринимательстве
Президент Беларуси Александр Лукашенко после совещания с руководством Совета Министров отправил на доработку законопроект о развитии предпринимательства, сообщает БелТА со ссылкой на министра экономики Александра Червякова.
В представленном министром законопроекте была отражена новая структура малого бизнеса. Однако Президент в итоге отправил документ на доработку, указав на излишнюю "многоликость" предложенной системы.
"Именно на сложность системы и обратил внимание глава государства. Было подчеркнуто, что система достаточно громоздкая, многозначная и человеку, который захотел бы разобраться, с чего ему начинать, действительно сложно. Поэтому было дано поручение упростить систему, чтобы она была достаточно понятной, прозрачной и справедливой, - рассказал Александр Червяков. - Задача - упростить систему, с одной стороны. С другой стороны, сделать ее прозрачной в части платежей, уплаты налогов, сделать ее справедливой в части участия каждого субъекта предпринимательства в пополнении бюджета".
Президент потребовал более четко определить в законопроекте виды деятельности, которыми могут заниматься ремесленники, индивидуальные предприниматели и юрлица. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос не в том, как называть ту или иную форму предпринимательской деятельности, и не в том, что надо уходить от такой формы, как ИП. Уходить от индивидуального предпринимательства не планируют, просто необходимо четко определить конкретные виды деятельности для всех форм ведения малого бизнеса.
"Дайте простую систему", - потребовал глава государства.
Он поручил доработать документ в кратчайшие сроки. Ведь изменения вступят в силу с 2023 года, а значит, люди уже должны понимать, как они будут работать в будущем году, пояснил Александр Лукашенко.
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