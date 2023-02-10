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Лукашенко: Новая система контроля за ценообразованием требует дальнейшего совершенствования
Как выполняются поручения главы государства по сдерживанию цен и что еще нужно предпринять для замедления инфляции? Сегодня это темы большого разговора во Дворце Независимости. Кардинально переломить ситуацию и взять цены под контроль было жестким поручением Президента. Оно нашло отражение в директиве, подписанной еще в октябре. В итоге в стране выработали детальную систему контроля за ценообразованием. Цены должны устанавливаться по правилам, которые определяет государство. Таким был прописан общий подход для всех: и производителей, и импортеров, и торговли. Многие цены фактически поставили на стоп, определив четкий порядок надбавок и перечень товаров, подпадающих под регулирование цен. Это позволило исключить необоснованные завышения. Сегодня Александру Лукашенко представили результаты этой работы: инфляцию удалось обуздать. А в конце минувшего года вообще зафиксировали дефляцию!
"Тема нашего разговора сложная. И ввиду этой сложности и прочих причин крайне неприятная. Я хорошо знаю из своей практики, как и многие сидящие здесь, присутствующие на этом совещании, что такое заработная плата, цены. Для нашего народа, для всех нас это важный вопрос, потому что каждый день с утра до вечера мы, сталкиваясь с этими проблемами, разумеется, этим живем, - сказал Президент. - Но тем не менее решение было принято. Мы договаривались, что спустя некоторое время соберемся и посмотрим, как правительство и все руководство страны выполняет поручение Президента. Кто-то должен был установить систему контроля за ценообразованием, а равно и контроля за инфляцией внутри страны. Кто-то должен был жесточайшим образом проконтролировать решение этого вопроса. Поэтому все причастны к решению этой проблемы".
Александр Лукашенко акцентирует: поставлена задача - выйти по итогам года на инфляцию, не превышающую 7-8 процентов. Для этого нужно наметить новые шаги по сдерживанию цен. В частности, обратить внимание на нарушение законодательства в области ценообразования, практику применения отдельных норм. Еще один резерв - цены производителей. Их индекс продолжает расти, в то время как розничная цена снижается преимущественно за счет торговли. Президент призывает детально проанализировать ситуацию, чтобы усовершенствовать систему. При этом главное - обеспечить ассортимент и не допустить дефицита.
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