Лукашенко - новому министру сельского хозяйства: Главное внимание надо уделить севу озимых

В Беларуси новый министр сельского хозяйства. Александр Лукашенко сегодня назначил на эту должность Сергея Бартоша.

Президент назначил министром сельского хозяйства Беларуси Сергея Бартоша

Ранее он работал помощником Президента - инспектором по Гомельской области. В аграрной сфере профессионал. Трудовую деятельность начинал агрономом в различных колхозах Пружанского района. Затем более десяти лет возглавлял один из них. Следующая отметка в биографии - руководящие посты по профилю в Кобринском райисполкоме и Брестском облисполкоме. Сегодняшнее назначение на высшем уровне прошло в формате совещания с постановкой задач для отрасли в целом и нового министра в частности. Александр Лукашенко аргументировал выбор кандидатуры на должность министра сельского хозяйства.

Президент о своем выборе кандидатуры на должность министра сельского хозяйства

"Из нескольких кандидатур, которые мне предложены неделю назад, я выбираю Вас. Потому что у Вас приличный жизненный путь. Очень важно, чтобы министр обязательно поработал и руководителем сельскохозяйственного предприятия. Это крайне важно. Как и в промышленности, если министр или вице-премьер, чтобы они прошли вот этот путь руководителя той или иной организации промышленной. Точно так и здесь", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что у Сергея Бартоша есть этот опыт. "Вы поработали на уровне сельхозпредприятия. И агрономом Вы были, и на уровне районного звена Вы хорошо знаете все процессы. Более того, Вы поработали и на областном уровне, занимаясь вопросами сельского хозяйства. Затем уже на самом высоком уровне - помощником Президента. Это дало Вам возможность уже сверху посмотреть на те проблемы, которые сегодня решаются на селе, и которые Вы хорошо знаете, работая на земле. Вроде бы по возрасту и по опыту Вы человек как раз подходящий на эту должность. Это и обусловило мой выбор в связи с назначением Вас министром".

"Я попросил, чтобы с Вами предварительно переговорили. Вы как человек патриотичный решение Президента воспринимаете правильно, за что я Вам благодарен", - добавил глава государства.

Сбор урожая в Беларуси на сегодня преодолел экватор: намолочено более 3 миллионов тонн зерна без учета рапса. Продовольственная безопасность страны, как всегда, будет обеспечена в полном объеме. Президент требует максимальной мобилизации сил и средств в ходе этой кампании. Погодные условия добавляют сложностей, но все преодолимо с учетом выполнения технологий - качественно и в срок. Все ключевые задачи и требования озвучены на недавнем селекторе: топливо, техника, заготовка кормов и принципиальные подходы в отношении кадровой и трудовой дисциплины.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на тот факт, что сейчас сельское хозяйство находится "в моменте" - середина уборки. "Это хорошо. Всегда, вы, наверное, помните из своего опыта, и я тоже: когда половину убираешь урожая, уже как-то легче становится. Потому что убираешь самые проблемные обычно участки. А для нынешних погодных условий это очень важно. Тот, кто проблемные участки убрал, особенно на западе (там много было и полеглых хлебов, я это видел), те сегодня более-менее будут спокойны", - отметил глава государства.

А если прозевали где-то, то после прошедших сильных ливней уборка осложняется, констатировал Александр Лукашенко.

Лукашенко также обратил внимание, насколько в данный период спрессованы по времени все работы на селе. Надо и убирать с полей урожай, и после засухи с началом дождей активно пошли в рост травы. Соответственно надо воспользоваться моментом и заготовить травянистые корма.

С другой стороны, на освобождающихся в ходе уборочной полях тоже большой фронт работ. "Солома, лущение. И самое главное - это посев озимых. Рапс начали сеять повсеместно. Озимый ячмень на подходе. Надо посеять. Быстро освободить поля под посев озимых культур. То есть все спрессовано в одну кучу. Я об этом вас предупреждал на селекторе", - перечислил глава государства.

Перспективы развития белорусского АПК

Новый министр вступает в должность в самое горячее время. Сергей Бартош отметил, что рад возможности продолжить работу в отрасли, которой посвятил всю трудовую деятельность. А также убежден, что отечественный АПК имеет существенный потенциал для развития.





"Это не тот уровень производства, который должен быть. Мы имеем значительно выше (потенциал - прим. ред.)", - уверен Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Первоочередное внимание, по его словам, нужно уделить сфере животноводства и в ближайшую пятилетку выполнить задачу по завершению строительства молочно-товарных комплексов и переводу скота на содержание именно в таких условиях. На особом контроле будет повышение качества производимого молока и снижение затрат. Также следует активно развивать растениеводство, которое позволит обеспечить скот достаточной кормовой базой.