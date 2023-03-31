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Лукашенко: Нужен пакет дополнительных гарантий для ответственных инвесторов
В Беларуси нужно обеспечить пакет дополнительных гарантий для ответственных инвесторов.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Надо серьезно вкладываться в производство. У нас пока с этим не очень. Просели по капитальным вложениям аж на 19%! Хотя и завершили реализацию более 150 проектов. В этом году мы просто обязаны перевернуть инвестиционную тенденцию последних лет", - сказал Александр Лукашенко.
Также актуальна тема стимулирующих условий для инвесторов. "Необходимо вовлечь их в проекты, где создается производство нужной нам продукции или она является незаменимым звеном в национальных производственных цепочках. Нужен пакет дополнительных гарантий для ответственных инвесторов. Например, прямая покупка государством продукции, возмещение части капитальных вложений, создание готовых производственных площадок, инфраструктуры", - подчеркнул глава государства.
По его словам, правила для инвестора просты: новые рабочие места, достойные зарплаты, солидный социальный пакет для работников, внедрение инноваций и содействие в расширении компетенций.
(Дополнено в 14:03)
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